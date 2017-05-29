Впервые за десятилетия прошёл субботник в памятнике-самолёте ТУ-124 в Кимрах

Памятник советскому авиаконструктору Андрею Николаевичу Туполеву был установлен в городе Кимры в 1984 году: на постаменте возвышается бывший самолёт ТУ-124 - первый в мире пассажирский самолет с турбовентиляторными двигателями, разработанный бюро под руководством Туполева. Изначально в салоне ТУ-124 предлагали организовать кинозал и даже кафе, но до практического использования авиалайнера дело так и не дошло. Зато памятник-самолет стал украшением города. Однако за последние десяток лет местные вандалы и время довели самолёт до ужасающего состояния.

28 мая впервые за многие годы в самолёте состоялся субботник, в котором приняли участие волонтёры из Кимр и соседней Дубны, ребята из кружка робототехники Центра творчества имени А. Панкова во главе с их руководителем Поповым Сергеем Юрьевичем, а также помощь оказал Савеловский машиностроительный завод.

Накануне добровольцы обследовали ТУ-124, чтобы понять, в каком состоянии сейчас находится памятник.

- Конечно были ожидания, что состояние самолета оставляет желать лучшего, но на деле оказалось, что всё гораздо хуже: внутри самолёта отсутствуют пол, обшивка и утеплитель салона, нет ни одного целого иллюминатора, не уцелело и оборудование. В самолёте неоднократно жгли костры, после одного из пожаров даже покоробился фюзеляж по правому борту. Множественные очаги коррозии, которой в той или иной степени повреждены все шпангоуты, толстый слой мусора, покрывающий всю нижнюю часть фюзеляжа. В нем же скапливается вода, что привело к поражению коррозией всех нижних листов обшивки. Осмотр сверху показал, что повреждены все антенны, отсутствует импульсный маяк. Снизу на самолёте также отсутствуют все антенны, створки шасси и всё световое оборудование, имеется сквозная коррозия, - сообщают Кимры-инфо.

Несмотря на такое удручающее положение дел, у самолёта всё ещё имеется достаточный запас прочности для статической эксплуатации. Но необходимо укрепить конструкции.

Вооружившись необходимым инвентарём, предоставленным администрацией города, волонтёры из самолёта выгребли целый контейнер различного мусора - восемь кубометров бутылок, камней, сигаретных пачек и прочего хлама, скопившегося в фюзеляже и воздухозаборниках двигателей.

Фото из группы Общественное объединение "Правила взлёта"