tvernews.ru
29 мая Понедельник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Впервые за десятилетия прошёл субботник в памятнике-самолёте ТУ-124 в Кимрах

Впервые за десятилетия прошёл субботник в памятнике-самолёте ТУ-124 в Кимрах - ТИА
29 Мая 2017 14:30
Автор:

Фоторепортаж

Памятник советскому авиаконструктору Андрею Николаевичу Туполеву был установлен в городе Кимры в 1984 году: на постаменте возвышается бывший самолёт ТУ-124 - первый в мире пассажирский самолет с турбовентиляторными двигателями, разработанный бюро под руководством Туполева. Изначально в салоне ТУ-124 предлагали организовать кинозал и даже кафе, но до практического использования авиалайнера дело так и не дошло. Зато памятник-самолет стал украшением города. Однако за последние десяток лет местные вандалы и время довели самолёт до ужасающего состояния.

28 мая впервые за многие годы в самолёте состоялся субботник, в котором приняли участие волонтёры из Кимр и соседней Дубны, ребята из кружка робототехники Центра творчества имени А. Панкова во главе с их руководителем Поповым Сергеем Юрьевичем, а также помощь оказал  Савеловский машиностроительный завод.

Накануне добровольцы обследовали ТУ-124, чтобы понять, в каком состоянии сейчас находится памятник.

- Конечно были ожидания, что состояние самолета оставляет желать лучшего, но на деле оказалось, что всё гораздо хуже: внутри самолёта отсутствуют пол, обшивка и утеплитель салона, нет ни одного целого иллюминатора, не уцелело и оборудование. В самолёте неоднократно жгли костры, после одного из пожаров даже покоробился фюзеляж по правому борту. Множественные очаги коррозии, которой в той или иной степени повреждены все шпангоуты, толстый слой мусора, покрывающий всю нижнюю часть фюзеляжа. В нем же скапливается вода, что привело к поражению коррозией всех нижних листов обшивки. Осмотр сверху показал, что повреждены все антенны, отсутствует импульсный маяк. Снизу на самолёте также отсутствуют все антенны, створки шасси и всё световое оборудование, имеется сквозная коррозия, - сообщают Кимры-инфо. 

Несмотря на такое удручающее положение дел, у самолёта всё ещё имеется достаточный запас прочности для статической эксплуатации. Но необходимо укрепить конструкции.

Вооружившись необходимым инвентарём, предоставленным администрацией города, волонтёры из самолёта выгребли целый контейнер различного мусора - восемь кубометров бутылок, камней, сигаретных пачек и прочего хлама, скопившегося в фюзеляже и воздухозаборниках двигателей.

Фото из группы Общественное объединение "Правила взлёта"

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: ту-124 самолёт в кимрах ту-124 в кимрах кимры субботник в самолёте
Смотрите также:
Комментарии (0)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

История одной Кошки

2017-05-23 09:47
89

По Твери бегал лосёнок: животное погибло

2017-05-25 10:55
88

С Днем Пограничника!

2017-05-28 17:55
61

Мне за мой голос предложили 300 рублей

2017-05-26 11:01
57

В Твери обсудят развитие молодёжи

2017-05-25 20:36
45

Обманули маму - впарили косметические услуги в кредит на 100 тысяч

2017-05-22 14:09
44

В Твери девушка забралась на памятник рыбаку

2017-05-29 11:33
49

В Твери в последние полгода родились Ставры, Добрыни, Мелиссы, Жданы

2017-05-24 11:58
37

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100