В Твери завершили ремонт полога «Звёздное небо»: пришлось заменить тысячи лампочек

Завершились работы по замене лампочек и нитей полога «Звёздное небо», расположенного на улице Советская в сторону Волжского проезда и Смоленского переулка.

Первая часть полога появилась в 2014 году и тянется по улице Советской от Тверского проспекта в сторону Волжского проезда. Её составляют 80 нитей с лампочками. В ходе ремонтных работ все они были заменены. А вот в новой части «Звёздного неба», в 2015 году растянувшейся в сторону Смоленского переулка, заменить пришлось только перегоревшие лампочки, всего – тысяча штук. На данный момент полог полностью исправен. Его зажгут в День города, который состоится 24 июня.

Сообщает Управление информации Администрации города Твери.