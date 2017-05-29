В Твери откроется выставка «Будни» московской художницы Аллы Полковниченко

2 июня, в 16.00 в Малом зале Тверского городского музейно-выставочного центра состоится открытие выставки «Будни» московского живописца Аллы Полковниченко.

Алла Полковниченко родилась в г.Таганроге, окончила там общеобразовательную и художественную школы. Училась на художественно-графическом факультете Южного Федерального Университета в Ростове-на-Дону. Не окончив, поступила в МГАХИ им. В.И. Сурикова (отделение живописи) и в 2013 г. выпустилась из мастерской В.М. Сидорова.

На выставке «Будни» представлены работы, написанные, в основном, на стыке жанров — портрета и пейзажа, натюрморта и пейзажа, анималистики и портрета, на которых запечатлены люди и ситуации, окружающие автора. Персонажи картин — современники, знакомые и коллеги живописца. В сюжетах, выбранных художником, есть общее эстетическое начало, идущее из красоты и глубины человеческой натуры, ее связи с природой и городом, с другими людьми. Места событий складываются в обыденную мозаику нашей повседневности, которая так часто ускользает от невнимательного, утомленного мельканием череды дней и лиц взгляда: метро, мастерская, крыша дома Наркомфина, Школьная улица…

В работах Аллы Полковниченко нет активного действия, форсирования эмоций, во многих изображенных ситуациях прослеживается внутренняя деструктивность. Упавший священник, собака на дороге в свете фар, мужчина с собакой (возможно, единственным стоящим собеседником), стояние на Неве у трещины перед тем, как повернуть обратно, молодящийся гитарист-алкоголик на крыше Москвы - глазами художника мы видим трагическое как обыденное.

Для картин художника характерны сдержанная цветовая гамма, жесткая композиция и уплощенное пространство. Это помогает отбросить лишнее и сконцентрировать внимание зрителя на главном. В работах есть общее решение, красота во фрагментах и пластике, во многом — зрелищность.