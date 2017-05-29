В Твери девушка забралась на памятник рыбаку

Памятник рыбаку на набережной Волги в горсаду Твери продолжает пользоваться популярностью у вандалов. Малого того, что арт-объект неоднократно оставляли без удочки, так теперь еще в погоне за крутым кадром или селфи некая девица влезла на статую. Момент запечатлел тверской фотограф Сергей Гудий. «Скоро не только удочку, голову свернут!», - написал в соцсети автор фото. Действительно, девушка забралась рыбаку на плечи и позировала в полный рост.