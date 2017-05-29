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В Твери девушка забралась на памятник рыбаку

В Твери девушка забралась на памятник рыбаку - ТИА
автор фото: Сергей Гудий
29 Мая 2017 11:33
Автор:

Фоторепортаж

Памятник рыбаку на набережной Волги в горсаду Твери продолжает пользоваться популярностью у вандалов. Малого того, что арт-объект неоднократно оставляли без удочки, так теперь еще в погоне за крутым кадром или селфи некая девица влезла на статую. Момент запечатлел тверской фотограф Сергей Гудий. «Скоро не только удочку, голову свернут!», - написал в соцсети автор фото. Действительно, девушка забралась рыбаку на плечи и позировала в полный рост.

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Метки: забралась на рыбака взгромоздилась на статую рыбаку памятник рыбаку вандалы
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Комментарии (49)

  • Whois 
    Вистибулярный аппарат в норме.
Но дура.
    29.05.2017 11:38
    2 | 19

    • Proletary 
      Конечно дура. Если бы при этом трусы сняла - стала бы знаменитостью.
      29.05.2017 12:05
      0 | 16

      • Dobry кrtek 
        "Лицом" журнала для мужчин?)
        29.05.2017 12:08
        0 | 2

        • Proletary 
          Лицом Твери. Или визитной карточкой. Короче, куда выкинет социальный лифт.
          29.05.2017 12:10
          0 | 5

          • Dobry кrtek 
            Тогда ей в дупу. То есть в думу.
            29.05.2017 12:14
            0 | 1

            • Proletary 
              Это путь для геев. А она можа не?
              29.05.2017 12:23
              0 | 2

  • TVERSKOY_SK 
    Дегенератка.
    29.05.2017 11:38
    1 | 11

  • Добрая Мышь 
    небось одна из тех, кто баллотировался
    29.05.2017 11:41
    0 | 7

    • Proletary 
      (Голосом Крота) Мышь, вами движит зависть к успешным и состоявшимся.
      29.05.2017 12:07
      1 | 1

      • Proletary 
        Кто минус поставил, Мышь или Крот?
        29.05.2017 12:24
        0 | 1

        • Добрая Мышь 
          я не минусила
          29.05.2017 13:00
          0 | 0

          • Proletary 
            Вся интрига пропала. Вот зачем вы ответили? ))
            29.05.2017 13:04
            0 | 0

            • Добрая Мышь 
              так это и не крот может. Может Кудимов на защиту меня встал)
              29.05.2017 13:17
              0 | 0

      • Добрая Мышь 
        я не баллотируюсь, но добилась по факту большего, чем многие баллотирующиеся)) тут с одним претендентом на должность пообщалась - устала лапшу с ушей снимать
        29.05.2017 12:25
        0 | 1

        • Proletary 
          Мышь, это зашквар. Узнают, что вы с петушней общаетесь - люди к вам уважение потеряют.
          29.05.2017 12:28
          0 | 2

          • Добрая Мышь 
            приходится общаться. пытаясь решить проблемы на улице все средства хороши. хотя толку от обращений пока нуль
            29.05.2017 13:03
            0 | 1

  • Iriska-Iriska 
    жалко, естественный отбор не сработал в этот раз.  Головой об асфальт приземлилась бы, может и мозг на место встал бы, заработал наконец...
    29.05.2017 11:43
    0 | 10

    • TVERSKOY_SK 
      Там нет мозга.
      29.05.2017 11:44
      0 | 11

  • dfklfq 
    Это сигнал о готовности сесть (встать) кому-то на шею.
    29.05.2017 11:45
    0 | 5

  • horton 
    Наверняка разместит этот "шедевр" в соцсетях...
    29.05.2017 11:48
    0 | 8

  • Kolyan 
    Вах, дэвушка! Я тоже рыбак, заберитесь на меня...
    29.05.2017 11:54
    0 | 11

  • Dobry кrtek 
    Тверскому быдлу нет преград
Рыбак тверскому быдлу "рад"...
    29.05.2017 12:07
    2 | 7

  • kudimov 
    А что за баркас то там подплывает? Я сначала, мельком взглянув, подумал, что этот трамвай плывет, который на Трехе стоял))
    29.05.2017 12:09
    0 | 2

  • BARBAdos 
    не пойму, почему такой негатив то? Сразу видно, что девушка со спортом дружит, ну и кадр отличный наверное получился. Вообще непонятен смысл этой статуи, мож авторы идеи по установке этого типо-памятника думали, что люди цветы будут класть к нему в день работника рыбной промышленности...
    29.05.2017 12:09
    7 | 3

    • Dobry кrtek 
      Хм...Дружба со спортом исключает дружбу с мозгом? Каждому своё.
      29.05.2017 12:18
      2 | 8

    • Инокентий 
      Тут за углом насрали и нассали... Чего негатив такой, с  выделительной системой же все нормально, выделяет...
      29.05.2017 12:20
      4 | 1

      • Dobry кrtek 
        И анализы в норме.) А это радует.
        29.05.2017 12:33
        1 | 2

      • BARBAdos 
        залезла, пофоткалась, ничего не сломала, попала в новости местные даже - она что то кому то плохо сделала? Некоторые люди любят движуху, острые ощущения, экстрим, а некоторые - фанаты поссать/посрать в комментах, лежа на диване... У каждого свое хобби...
        29.05.2017 13:31
        2 | 0

  • Net. 
    Селфи - это какая то реальная болезнь, на что только народ не готов что бы выпендриться!
    29.05.2017 12:18
    0 | 4

    • Toad 
      Проблема не в селфи а в людях, которые не понимают, что наверно залезать на памятник просто так (не говно чаек убрать) ненормально, на лавки залезать в ботинках ненормально, шелуху от семечек и плевки раскидывать в радиусе 3 метров от места своей остановки и отдыха это ненормально, список наверно можно составлять долго.
      29.05.2017 12:40
      1 | 8

  • Michasik 
    Девчонка ни в чем не виновата!!! Абсолютно ни в чем!!! Где написано что на этот объект нельзя залазить??? Да нужно было думать, когда памятник ставили, что люди будут трогать, гнуть, качать, залазить - памятник должен быть либо вандалоустойчивым, либо недоступный для вандалов, либо приставить охранника. Если есть возможность залесть на скульптуру и красиво сфоткаться, то это будут делать. Если делают доступный арт объект, то люди имеют право прикоснуться к прекрасному. На худой конец - сделайте для дураков табличку, запрещающую трогать, залазить и прочее.
    29.05.2017 12:36
    9 | 3

    • Dobry кrtek 
      Хм... Тоже на памятники запрыгиваете для прикосновения? Тогда да, таблички просто необходимы. Иных путей дуракам для понимания простейшего ( не срать, не плевать, не лазить и пр. ) не существует.
      29.05.2017 12:41
      1 | 14

      • Michasik 
        Она не сорит, не гадит... Просто сфоткалась вместе с памятником
        29.05.2017 12:57
        6 | 1

        • BARBAdos 
          бесполезно доказывать такому контингенту что то... Они же знают 100%, что памятники нужны исключительно для того, чтобы к ним цветы нести и отдавать дань уважения. Совковый менталитет ничем не выбить - если кто то что то делает не по шаблону, то значит, как минимум, он(а) с мозгом не дружит. Любая новость про руферов, сталкеров, джамперов и других необычных людей вызывает такой же поток фекалий...))
          29.05.2017 14:09
          3 | 0

          • Whois 
            Это не поток, а называние вещей и людей своими именами.
Руферы, джамперы, вейперы, меньшинства - да бог с ними, если не перешагивают черту.
            29.05.2017 14:27
            0 | 0

          • Dobry кrtek 
            Новости про педерастов также не вызывают восхищения. Извините, любезный не обычный и не пердун, если невольно обидел своим комментарием, затронув любимое увлечение-приверженность.)
            29.05.2017 14:30
            0 | 0

        • Whois 
          Ну дык правильно. Просто сфоткалась. Просто дура.
          29.05.2017 14:30
          0 | 0

    • USSR 
      Залазить - это было сильно
      29.05.2017 12:43
      0 | 6

    • Whois 
      Инструкцию для д'Эбилов надо?
      29.05.2017 12:54
      0 | 4

  • Инокентий 
    Класс! Представляю таблички на газоне к примеру : цветы не рвать, машины не ставить, мусор не бросать, не срать, не ссать, не блевать, секасом не заниматься... Чего там еще... Места для всех надписей хватит ли?
    29.05.2017 12:39
    0 | 8

    • Dobry кrtek 
      Вот такое, подобное этой девке быдло, пьёт пиво, жрёт шашлыки, испражняется у Вечного Огня и других мемориалов. Там ведь нет предупреждающих табличек, а значит можно. Естественно, что не сравниваю Вечный Огонь и рыбака, но от этого ничего не меняется.
      29.05.2017 12:47
      0 | 9

  • protivvsex 
    плюс, такая родит что надо.
    29.05.2017 12:48
    1 | 2

    • Whois 
      Кому надо?
      29.05.2017 12:54
      0 | 3

      • protivvsex 
        кому надо, тому и родит. ;)
        29.05.2017 13:01
        1 | 4

        • Whois 
          Может ему как раз и не надо.
          29.05.2017 14:23
          0 | 0

  • BARBAdos 
    девка просто прикололась ради пары фоток, а местные старые пердуны на слюну исходят в своих осуждениях.))  Ржачно, че...
    29.05.2017 13:41
    6 | 0

    • Whois 
      Вы, как юный генератор озона (в противовес пердунам), очевидно так же со смешком относитесь и к парковке посреди цветочной клумбы. Нормы морали - это все старый пер..ж.
      29.05.2017 14:25
      1 | 0

      • BARBAdos 
        мораль то здесь причем? Какие нормы морали она нарушила? Она религиозные чувства верующих рыбаков оскорбила? И теперь судить ее будут, как пусек или покемонщика? Я смотрю здесь ярые моралисты ее осуждают в первую очередь...))
        29.05.2017 14:32
        0 | 0

  • 1% 
    нарушительница стабильности.. все было так хорошо, но тут и навальный приехал и на фигуре рыбака фотосессию провели... мещане негодуют.
    29.05.2017 13:53
    3 | 1
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