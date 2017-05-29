В Твери прошел детско-юношеский турнир по боевым искусствам «БУДО-2017»

В минувшие выходные в Твери, в спортивном комплексе «Пролетарка», прошел детско-юношеский турнир по боевым искусствам «БУДО-2017», посвященный памяти генерал-лейтенанта ФСБ В.М.Чуйкина и 72 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В соревнованиях участвовало более 150 мальчишек и девчонок в возрасте от 5 до 17 лет из тверских клубов боевых искусств и спортивных единоборств. Также на турнире были около 800 человек болельщиков и зрителей. Всего было разыграно двенадцать комплектов наград разного достоинства.

Генерал – лейтенант ФСБ Валентин Михайлович Чуйкин, погибший в 2004 году, был отличным спортсменом - единоборцем и другом исполнительного директора Тверского филиала Российского Союза Боевых Искусств, заслуженного тренера России Дмитрия Иванова. С 2004 года по 2017 год, четырнадцать раз успешно проведен чемпионат по боевым искусствам памяти генерала-чекиста.

Исполнительный директор Тверского отделения РСБИ, заслуженный тренер России Дмитрий Иванов на торжественном открытии сказал:

– Приятно видеть горящие глаза юных спортсменов и большой интерес всех участников этого чемпионата по боевым искусствам.

С приветственным словом к юным спортсменам обратился начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области, полковник полиции Владислав Жуков. В качестве гостя спортивного праздника присутствовал Президент Федерации сумо Тверской области, Заслуженный наставник РСБИ Андрей Годько. Все присутствующие отметили отличную организацию спортивного мероприятия.