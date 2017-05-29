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Женщина ударила судебного пристава и написала ложный донос: теперь она заплатит 100 000 рублей штрафа

29 Мая 2017 10:35
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28 июня 2016 года 33-летняя жительница Осташкова, не желая исполнять судебное решение, умышленно ударила по лицу судебного пристава-исполнителя. В тот же день женщина обратилась с заявлением в полицию, в котором написала, что пристав якобы ударила её. Однако в результате расследования выяснилось, что "потерпевшая" изложила заведомо ложные сведения.

Прокуратура города Осташкова Тверской области поддержано государственное обвинение по уголовному делу о двух преступлениях: по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления).

Приговором Осташковского городского суда женщина признана виновной,  и по совокупности преступлений её назначено наказание - штраф в 100 000 рублей.

 

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Метки: ложгный донос ударила судебного пристава осташковский суд
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Комментарии (1)

  • 1% 
    нормальная тема)надо было не рукой, а ножом или топором)
    29.05.2017 13:54
    1 | 0
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