Женщина ударила судебного пристава и написала ложный донос: теперь она заплатит 100 000 рублей штрафа

28 июня 2016 года 33-летняя жительница Осташкова, не желая исполнять судебное решение, умышленно ударила по лицу судебного пристава-исполнителя. В тот же день женщина обратилась с заявлением в полицию, в котором написала, что пристав якобы ударила её. Однако в результате расследования выяснилось, что "потерпевшая" изложила заведомо ложные сведения.

Прокуратура города Осташкова Тверской области поддержано государственное обвинение по уголовному делу о двух преступлениях: по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления).

Приговором Осташковского городского суда женщина признана виновной, и по совокупности преступлений её назначено наказание - штраф в 100 000 рублей.