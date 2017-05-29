В Тверской области бушуют грозы

Главное управление МЧС России по Тверской области информирует о неблагоприятных погодных условиях 29 мая. По информации Тверского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 3 часа и в течение всего понедельника в отдельных районах региона пройдут грозы и ливневые дожди, ожидается усиление юго-западного ветра, при грозе порывами до 17 м/сек. Температура воздуха днём составит +23 градуса.