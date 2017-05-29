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В Тверской области бушуют грозы

29 Мая 2017 10:18
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Главное управление МЧС России по Тверской области информирует о неблагоприятных погодных условиях 29 мая. По информации Тверского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды,  в ближайшие 3 часа и в течение всего понедельника в отдельных районах региона пройдут грозы и ливневые дожди, ожидается усиление юго-западного ветра, при грозе порывами до 17 м/сек. Температура воздуха днём составит +23 градуса.

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Метки: гроза усиление ветра погода в твери прогноз погоды
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Комментарии (1)

  • 1% 
    это чмс так отмазывается, мол, кто пострадает, сами виноваты, мы в интернете написали.... если проследить историю это поистине странного ведомства хотя бы в горизонте пятилетки, то станет ясно, что после каждой катастрофы, когда начинается "следствие" и роспатриоты грозно надувают щеки, чмс всегда утверждает, что они предупреждали, а погибшие сами виноваты. Хорошая схемка, такая окололегальная, типа спасатели есть, они всегда всех предупреждают, всегда че-то там балаболят, но итог статичен и неизменен - трупы и разрушенная инфраструктура. Короче говоря, очередная хрень для попила и воровства - вот что из себя мчс представляет.
    29.05.2017 14:02
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