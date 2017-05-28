Суд приговорил к 10.5 годам колонии строго режима мужчину, который забил насмерть кочергой свою тёщу

В январе 2017 года Осипов Ю.С., находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с матерью своей сожительницы - к пожилой женщине он испытывал враждебную неприязнь. После перебранки преступник нашёл металлическую кочергу и вернулся к дому тёщи. Как только она открыла ему входную дверь, он сначала ударил её ногой по лицу, обутой в ботинок типа «берцы», а когда женщина упала на пол, несколько раз ударил ее по голове и шее принесенной кочергой, затем снова принялся избивать ногами. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте преступления.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Осипова Ю.С., судом признаны его явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие у него на иждивении малолетнего ребенка, полное признание им вины и чистосердечное раскаяние в совершенном преступлении.

Обстоятельствами, отягчающими наказание подсудимого, судом признаны рецидив и совершение им преступления в состоянии алкогольного опьянения.

В итоге, Спировский районный суд признал Осипова Ю.С. виновным в преступления по ст. 105 ч.1 УК РФ и назначил ему наказание - лишения свободы сроком на 10 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не обжалован и вступил в законную силу.