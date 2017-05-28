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В первый летний месяц жители Тверской области смогут наблюдать звездный дождь Июньские Боотиды

28 Мая 2017 13:47
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Фоторепортаж

Июнь порадует нас самым длинным световым днем в году в день летнего солнцестояния - 21 числа, появлением серебристых облаков на сумеречном небе, наступлением долгожданных белых ночей, а к концу месяца пройдет звездный дождь Июньские Боотиды.

Наблюдение серебристых облаков

В первый летний месяц открывается великолепная возможность для обнаружения и наблюдений серебристых облаков. Они могут появляться в течение всего летнего периода, а наибольшая вероятность созерцать их приходится на конец июня.

27 июня метеорный поток Июньские Боотиды из созвездия Волопаса достигает максимума действия, по прогнозам ММО (Международной метеорной организации) ожидается от 1 до 100 метеоров в час.

Июньские Боотиды — метеорный поток, наблюдаемый каждый год в период с 22 июня по 2 июля, с максимумом активности 27 июня. Земля в этот период проходит сквозь орбиту кометы 7P/Понса-Виннеке. Мелкие частицы кометного вещества, устремляясь к поверхности Земли, сгорают в атмосфере, даря наблюдателям явление метеоров или метеорного дождя.

Название потока Боотиды происходит от латинского названия созвездия Волопаса (Boötes). Впервые наблюдался в мае — июне 1916. Чаще всего активность Июньских Боотид очень низкая - 1-2 метеора в час. Но иногда наблюдаются и всплески активности. Такой всплеск по сути и привел в 1916 году к открытию данного метеорного потока. 

Cообщает Московский планетарий. 

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Метки: звёздный дождь июньские боотиды астрономия метеорный поток
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