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В Тверской области инспекторы ГИБДД задержали пьяного водителя-рецидивиста

28 Мая 2017 13:16
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Сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Кимрский» в ходе патрулирования остановили  автомобиль марки «Мицубиси» под управлением 24-летнего жителя города Кимры.

Во время проверки документов сотрудники полиции почувствовали запах алкоголя, исходивший от мужчины. Водителю предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, однако он отказался это сделать. 

Как установили инспекторы ГИБДД, ранее автомобилист уже привлекался к административной ответственности - штраф в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортным средством сроком на 1,5 года - за вождение машины в нетрезвом виде. 

В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. 

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Метки: пьяный водитель повторное вождение в пьяном виде
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Комментарии (1)

  • 1% 
    очевидно, что действующая система предотвращения пьяных покатушек неэффективна... у нас же в стране куча экспертов-патриотов, пусть предлагают альтернативы.
    28.05.2017 16:07
    0 | 0
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