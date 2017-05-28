Психологи ИК-1 освоили работу в Балинтовских группах

Специалисты-психологи учреждений уголовно-исполнительной системы оказывают психологическую помощь осужденным, подследственным и сотрудникам. Психологи ИК-1 города Твери внедрили в практику занятий с сотрудниками работу в Балинтовских группах.

Персонал учреждений УИС в своей практике нередко сталкивается с эмоционально напряженными ситуациями в общении с осужденными. Несмотря на это, сотрудник всегда должен занимать нейтральную в эмоциональном отношении профессиональную позицию. Именно поэтому сотрудникам необходимо повышать компетентность в сфере межличностных отношений, предотвращать профессиональное «выгорание». Наиболее эффективно эта задача решается на Балинтовских группах: в кругу коллег и под руководством квалифицированного специалиста-психолога.

В ИК-1 сертифицированными специалистами, владеющими навыками проведения занятий, являются начальник психологической лаборатории Марина Платонова и психолог Дарья Кренделева. В настоящее время метод активно используется с сотрудниками отдела воспитательной работы с осужденными. В дальнейшем планируется увеличить количество групп и пригласить сотрудников других отделов и служб.

- Деятельность начальников отрядов в большей степени заключается в непосредственном взаимодействии с осужденными. Занятия в формате Балинтовской группы полезно применять именно в работе со специалистами, тесно контактирующими с людьми, - пояснила Дарья Кренделева. - Работа основывается на представлении случаев из практики, которые вызвали у сотрудников различные чувства, к примеру, замешательство, стресс, удивление, или представляли сложность. Обсуждение сосредоточено на взаимоотношениях сотрудника с осужденным.

Метод Балинтовских групп имеет не только профилактическое и корректирующее значение. Кроме того, его можно использовать как диагностический инструмент, помогая проанализировать степень чувствительности сотрудников к эмоциональному состоянию своих подопечных, понимание их психологических проблем, запросов и своих собственных переживаний. Этот аспект для психологов также немаловажен.

Участники групп отмечают, что эти занятия помогают им улучшить восприятие и понимание коммуникации осужденного, особенно их эмоциональных состояний.