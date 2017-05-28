Мужчина без присмотра оставил сумку в магазине, где у него и украли кошелёк

В дежурную часть Торопецкого отдела полиции поступило заявление о краже от 58-летнего местного жителя. Мужчина рассказал, что пока он находился в одном из магазинов, из его сумки похитили кошелёк с 20 000 рублей. Оказалось, что потерпевший оставил сумку в торговом зале без присмотра.

Сотрудники уголовного розыска Торопецкого отдела полиции установили личность подозреваемой в краже. Ей оказалась неработающая 42-летняя жительница Ленинградской области.

В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».