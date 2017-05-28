Библиотека Горького приглашает на концерт камерной музыки «Волшебных звуков мир прекрасный»

4 июня всех желающих приглашают в Музыкальную гостиную библиотеки Горького на концерт камерной музыки «Волшебных звуков мир прекрасный». Порадуют своим мастерством преподаватели Тверского музыкального колледжа им. М.П. Мусоргского: лауреаты премии губернатора Тверской области Татьяна Анатольевна Котикова и Лариса Геннадьевна Сорокина, а также студентка IV курса музыкального колледжа Екатерина Рубцова.

Прозвучит музыка И.С. Баха, Л. Бетховена, Ф. Шопена, Й. Брамса, Р. Шумана. Посетителей Музыкальной гостиной ждёт небольшой рассказ о жизни и творчестве композиторов, чьи сочинения будут исполняться, а также выставка книг, нот и грампластинок «Нескучная классика для всех», включающая литературу и записи по теме концерта.

Ждем вас в актовом зале библиотеки в 14.00. Пожалуйста, не забудьте читательский билет!