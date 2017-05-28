В Тверской области клещи уже покусали сотни человек

С начала сезона активности клещей (по состоянию на 25 мая) в Тверской области зарегистрировано 1601 обращение за медицинской помощью по поводу укусов клещей, в том числе у 596 детей. Экстренную серопрофилактику получили 605 человек. Однако количество обратившихся за медицинской помощью на 9,4% меньше аналогичного периода 2016 года.

За прошедшую неделю в медицинские организации по поводу присасывания клещей обратились 432 человека.

В ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» и лабораториях других учреждений с начала сезона присасывания клещей исследовано на КВЭ и другие инфекции 442 клеща, снятых с людей, обнаружены 94 положительных находки (клещевой вирусный энцефалит-1, иксодовый клещевой боррелиоз- 83, эрлихиоз-10). Также были выявлены клещи, зараженные несколькими инфекциями (6).

Из объектов окружающей среды было исследовано 188 клещей, из которых 2 клеща были заражены вирусом клещевого энцефалита, 27 боррелиями, 2 эрлихиозом, 3 анаплазмами.