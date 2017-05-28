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В Тверской области клещи уже покусали сотни человек

28 Мая 2017 10:42
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С начала сезона активности клещей (по состоянию на 25 мая) в Тверской области зарегистрировано 1601 обращение за медицинской помощью по поводу укусов клещей, в том числе у 596 детей. Экстренную серопрофилактику получили 605 человек. Однако количество обратившихся за медицинской помощью на 9,4% меньше аналогичного периода  2016 года.

За прошедшую неделю в медицинские организации по поводу присасывания клещей обратились 432  человека.

В ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» и лабораториях других учреждений с начала сезона присасывания клещей исследовано на  КВЭ и другие инфекции 442  клеща, снятых с людей,  обнаружены 94 положительных  находки (клещевой вирусный энцефалит-1, иксодовый клещевой боррелиоз- 83, эрлихиоз-10). Также были выявлены клещи, зараженные несколькими инфекциями (6).

Из объектов окружающей среды было исследовано 188  клещей,  из которых  2 клеща были заражены вирусом клещевого энцефалита, 27  боррелиями, 2 эрлихиозом, 3 анаплазмами.

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Метки: клещи укус клеща инфекции клещей клещевой энцефалит
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Комментарии (2)

  • TvereZ 
    Вот куда только смотрят зоозащитники? Могли бы уже давно отловить, вылечить, стерилизовать, снабдить ошейниками и вернуть в среду обитания не одну сотню тысяч клещей, а не плакаться на недостаток денег... )))
    28.05.2017 11:33
    0 | 0

  • Rina 
    А дома можно держать "аварийные" уколы от столбняка или от укуса клещей иммуноглобулин, кажется? Уж в  мышцу любой уколет.
    28.05.2017 11:36
    0 | 0
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