История кошки Маси, которая упала с 15-го этажа и выжила

Это случилось ещё в марте. Хозяйка белоснежной кошки по имени Масяня мыла окна в квартире, расположенной на 15-м этаже. Дверь на балкон была закрыта, но, очевидно, когда женщина выходила за чем-то в ванную, кошка прошмыгнула на лоджию, а оттуда и сиганула в открытое окно, скорее всего, за птицей (как это чаще всего и бывает).

Женщина услышала жалобное мяуканье своей любимицы, выглянула с балкона на улицу и увидела Масю, сидевшую на земле. Хозяйка побежала к лифту. Кошка терпеливо её дожидалась. На губе у животного краснела небольшая ранка, а правая задняя лапа была неестественно вывернута.

Подобрав Масю, хозяева сразу отправились к ветеринарам. Но попасть на приём к врачу-травматологу получилось лишь с третьего раза: в одной клинике такой специалист был, но он оперировал, в другой - болел. Лишь в третьей удалось приступить к полноценной диагностике и лечению.

Для начала кошке сделали рентген лапы. На снимке, как и ожидалось, обнаружился перелом со смещением. Кроме того, у животного были признаки ушибов. Масе назначили курс антибиотиков и поддерживающих капельниц. Но самое главное, ей сделали операцию остеосинтеза, в ходе которой обломки костей соединили с помощью металлических спиц.

Первые дни раненая кошка чувствовала себя очень плохо: отказывалась есть, была очень слаба. Однако молодой организм справился с травмами (Масе около года): уже через две недели кошка оживилась, стала не только есть, но и играть. Напоминанием о недавней травме служила небольшая хромота.

Но ведь спицы надо было удалить, поэтому через 1.5 месяца кошку прооперировали повторно. В мае Мася окончательно поправилась.

Кстати, тверская кошка едва не превзошла мировой рекорд нефатального падения, уставленный американским котом Энди. Тот упал с 16 этажа и остался в живых.

По материалам портала zoo69.ru