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История кошки Маси, которая упала с 15-го этажа и выжила

История кошки Маси, которая упала с 15-го этажа и выжила - ТИА
28 Мая 2017 09:46
Автор:

Фоторепортаж
Видео

Это случилось ещё в марте. Хозяйка белоснежной кошки по имени Масяня мыла окна в квартире, расположенной на 15-м этаже. Дверь на балкон была закрыта, но, очевидно, когда женщина выходила за чем-то в ванную, кошка прошмыгнула на лоджию, а оттуда и сиганула в открытое окно, скорее всего, за птицей (как это чаще всего и бывает).  

Женщина услышала жалобное мяуканье своей любимицы, выглянула с балкона на улицу и увидела Масю, сидевшую на земле.  Хозяйка побежала к лифту. Кошка терпеливо её дожидалась. На губе у животного краснела небольшая ранка, а правая задняя лапа была неестественно вывернута. 

Подобрав Масю, хозяева сразу отправились к ветеринарам. Но попасть на приём к врачу-травматологу получилось лишь с третьего раза: в одной клинике такой специалист был, но он  оперировал, в другой - болел. Лишь в третьей удалось приступить к полноценной диагностике и лечению.

Для начала кошке сделали рентген лапы. На снимке, как и ожидалось, обнаружился перелом со смещением. Кроме того, у животного были признаки ушибов. Масе назначили курс антибиотиков и поддерживающих капельниц. Но самое главное, ей сделали операцию остеосинтеза, в ходе которой обломки костей соединили с помощью металлических спиц.  

Первые дни раненая кошка чувствовала себя очень плохо: отказывалась есть, была очень слаба. Однако молодой организм справился с травмами (Масе около года): уже через две недели кошка оживилась, стала не только есть, но и играть. Напоминанием о недавней травме  служила небольшая хромота.

Но ведь спицы надо было удалить, поэтому через 1.5 месяца кошку прооперировали повторно. В мае Мася окончательно поправилась.

Кстати, тверская кошка едва не превзошла мировой рекорд нефатального падения, уставленный американским котом Энди. Тот упал с 16 этажа и остался в живых.   

По материалам портала zoo69.ru

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Метки: кошка мася кошка упала с 15 этажа
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Комментарии (6)

  • TvereZ 
    А ведь еще Пушкин писал, как правильно содержать котов и кошек - на цепь и к дубу, подальше от людей, предварительно как следует поучив тем же дубьем. Но народ читать и понимать прочитанное не умеет! )))
    28.05.2017 10:12
    0 | 3

  • Net. 
    Такая красотка (на мою похожа). Здорово, что выжила и полностью поправилась! Утро началось с приятной новости, надеюсь день будет хорошим. Всем удачи!
    28.05.2017 10:23
    0 | 3

  • Бертран 
    У меня котов нет, но зато есть собака, так я ее только нашим ветеринарам показываю.. Прививку недавно сделали.
    28.05.2017 11:02
    0 | 0

    • Dobry кrtek 
      Небось Конни зовут, в честь покойной путинской...
      Прикрепленные изображения:
      28.05.2017 11:12
      0 | 0

  • uabumoderoff 
    Отлично,Мася.Теперь вперёд на 17-й этаж.Побей рекорд Энди!
    28.05.2017 11:19
    0 | 1

  • Alx 
    У меня кот с 8-го этажа упал. Без последствий и ветеринаров.  10 лет после этого прожил.
    28.05.2017 11:54
    0 | 0
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