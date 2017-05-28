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28 мая Воскресенье :
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Понедельник - день не тяжёлый, а самый тёплый

28 Мая 2017 09:22
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Итак, выходные дни нас особенно теплом не радовали, хотя прошедшая суббота была довольно солнечной, но ветреной. Воскресенье, 28 мая, будет без сюрпризов: +17 и переменная облачность. Так что ждём, когда солнце пробьётся через нагоняющие тоску тучи. Зато начало следующей рабочей недели будет летним, тем более что оно и начнётся в четверг - календарное лето.

Самым тёплым, по прогнозам тверских синоптиков, будет понедельник, 29 мая: днём +24 градуса, ливневый дождь с грозой. Вторник и среда тоже порадуют жаркой погодой - до +21. А вот 1 июня немного похолодает +16. Ночи обещают быть достаточно тёплыми  +5...+10, по крайней мере, без заморозков. Далее синоптики ожидают продолжение похолодания: наступившее лето отметится температурой воздуха +11...+14. 

Осадки возможны, но не "тотальные". А вот ветер почти всю неделю будет заметным - до 12 метров в секунду.

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Метки: прогноз погоды погода в твери погода летом
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