Понедельник - день не тяжёлый, а самый тёплый

Итак, выходные дни нас особенно теплом не радовали, хотя прошедшая суббота была довольно солнечной, но ветреной. Воскресенье, 28 мая, будет без сюрпризов: +17 и переменная облачность. Так что ждём, когда солнце пробьётся через нагоняющие тоску тучи. Зато начало следующей рабочей недели будет летним, тем более что оно и начнётся в четверг - календарное лето.

Самым тёплым, по прогнозам тверских синоптиков, будет понедельник, 29 мая: днём +24 градуса, ливневый дождь с грозой. Вторник и среда тоже порадуют жаркой погодой - до +21. А вот 1 июня немного похолодает +16. Ночи обещают быть достаточно тёплыми +5...+10, по крайней мере, без заморозков. Далее синоптики ожидают продолжение похолодания: наступившее лето отметится температурой воздуха +11...+14.

Осадки возможны, но не "тотальные". А вот ветер почти всю неделю будет заметным - до 12 метров в секунду.