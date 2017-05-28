В Твери пройдёт встреча близнецов, двойняшек и тройняшек

28 мая в Твери состоится третья ежегодная встреча родителей близнецов, двойняшек и тройняшек. Гостей приглашают в горсад, на поляну за каретой. Мероприятие организовано группой "Двойняшки, близняшки, тройняшки Твери" при поддержке АНО "От мамы к маме".

В программе встречи - живое общение и обмен опытом, развлекательная программа для детей, фото на память и общий пикник на траве. С собой для пикника можно принести порезанные и помытые фрукты, печенье, пирожные (лучше без крема и сливок), пироги собственного приготовления, сырную нарезку, свежие овощи, соки, воду, чай в термосе. Также организаторы предлагают взять одноразовую посуду и влажные салфетки.

Встреча пройдёт 28 мая с 10:30 до 12:30. Группа события - по ссылке, по всем вопросам можно обращаться к координатору Марии Высоковой.