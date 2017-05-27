В Твери мужчине грозит штраф в 500 000 рублей

Очередной факт фиктивной постановки иностранных граждан выявлен правоохранительными органами.
27-летний житель Твери поставил на миграционный учет в своей квартире, расположенной на улице Ерофеева четверых граждан одного из соседних государств. Но в действительности иностранцы там не проживали.
Возбуждено уголовное дело по по статье "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации". Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 100 000 до 500 000 рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет, сообщает УМВД России по Тверской области
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