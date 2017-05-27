В Тверской области мужчина взломал замок и ограбил квартиру

В полицию обратилась 18-летняя жительница Торжка, она сообщила, что у нее из квартиры пропала бытовая техника.

Полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался неработающий 34-летний житель Торжка. Как выяснилось, когда заявительница отсутствовала, злоумышленник взломал замок входной двери и проник в квартиру, откуда похитил имущество.

Возбужденно уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Подозреваемый задержан в порядке статей 91- 92 УПК РФ. Ведется следствие.