28 мая в Твери пройдет велопарад

28 мая 2017 года - единый день велопарадов в России. Тверской клуб "ВелоТверь" приглашает присоединиться к велопараду "Навстречу лету".

Сбор участников в 17:00 у ДК "Химволокно" на пл. Гагарина. Старт участников в 17:30. Маршрут пройдет по существующей велодорожке на ул. Вагжанова с дальнейшим перемещением на пешеходную часть наб. Степана Разина. Финальная точка - Городской сад.

Велопарад носит тематический характер, для участия в нем, необходимо украсить свой велосипед разноцветными цветами, лентами, флажками, воздушными шарами, велосипедистам - использовать яркую одежду. Не забывайте про обеспечение безопасности при передвижении на украшенном велосипеде.

По ходу движения предполагаются несколько остановок для фотосесии, а в финале клуб "Велотверь" приготовил небольшой сюрприз для участников.