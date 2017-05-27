В Твери задержали мужчину с амфетамином

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Твери получили оперативную информацию о том, что 30-летний житель Калининского района может быть причастен к незаконному обороту запрещенных веществ. Возле одного из домов на улице Горького города Твери полицейские задержали подозреваемого и в присутствии понятых провели личный досмотр. У задержанного обнаружили и изъяли два полиэтиленовых пакетика с порошкообразным веществом розового цвета. Согласно справке эксперта, данное вещество является амфетамином общей массой 1,8 грамма, что является крупным размером.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, ведется следствие. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.