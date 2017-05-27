Областная библиотека им. А.М. Горького приглашает отметить День библиотек

27 мая общероссийский День библиотек. Этот профессиональный праздник установлен Указом Президента РФ Б.Н. Ельцина № 539 от 27 мая 1995 года «Об установлении общероссийского дня библиотек». Областная библиотека им. А.М. Горького приглашает в этот праздник в гости. Сотрудники подготовили большую программу

27 мая 11.00-15.00, деловой информационный центр

Выставка-инсталляция «По гордым волжским берегам» с книгой «Тверь в записках путешественников».

27 мая 13.00, холл 1 этажа

Экскурсия по библиотеке

27 мая 14.00, актовый зал

Встреча Молодежного литературного клуба библиотеки. Книга месяца – «Сердце» Нацумэ Сосэки

27 мая 14.00, холл 1 этажа

Экскурсия по книгохранению

27 мая 15.00, Славянский зал

Презентация книги Константина Соколова «Пламя над Волгой. Крестьянские восстания и выступления в Тверской губернии в конце 1917–1922 гг.»

27 мая 16.00, зал искусств

Проект «Imago & Littera». Иероним Босх и визуальная культура позднего средневековья

28 мая 12.00-15.00

Большой книгообмен в библиотеке

Акции

27 мая, абонементы

Акция для забывчивых читателей «День возвращенной книги»

27-28 мая, отделы библиотеки

Акция «Стихи в кармане». «27 мая – Всероссийский день библиотек»

Выставки

Отдел литературы на иностранных языках

Вокруг света за 20 книг

Славянское наследие (ко Дню славянской письменности и культуры)

Холл 3 этажа

«Я сам – огонь. Мятеж в моей природе» (к 140-летию со дня рождения Максимилиана Волошина)

Отдел патентно-технической и экологической информации

Здоровье сада

ЭКО-туризм в Тверском крае

Зал искусств

Искусство гобелена

Зал нотно-музыкальной литературы

Новые поступления нотной литературы

Абонемент

«Он сам был целая история» (к 345-летию со дня рождения Петра I)

Основатель русского постмодернизма – Андрей Битов (к 80-летию со дня рождения)

Витрина новинок

Краеведческий информационный центр

«Есть имена и есть такие даты…» (к 125-летию писателя И. С. Соколова-Микитова)

Зал периодики

В мире природы с Паустовским (к 125-летию со дня рождения)

Художественные выставки. Фотовыставки

Зал искусств

Персональная выставка Анатолия Войтова: гобелен, живопись

Галерея 2-го этажа

Фотовыставка Ирины Лобановой «Библиотека»