В Тверской области против мужчины, который срубил 75 деревьев, возбудили уголовное дело

В Тверской области незаконно спили деревья породы ольха, береза и осина в количестве 75 штук на землях государственного фонда РФ в Лыкошинском участковом лесничестве Бологовского района Тверской области.

Была установлена личность подозреваемого в незаконной рубке лесных насаждений. Им оказался неработающий 53-летний житель деревни Корыхново Бологовского района. У подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли трактор и бензопилу.

Мужчина дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело части 1 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от ста до двухсот тысяч рублей, сообщает УМВД России по Тверской области