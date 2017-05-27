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В Тверской области против мужчины, который срубил 75 деревьев, возбудили уголовное дело

В Тверской области против мужчины, который срубил 75 деревьев, возбудили уголовное дело - ТИА
27 Мая 2017 10:10
Автор:

Фоторепортаж

В Тверской области незаконно спили деревья  породы ольха, береза и осина в количестве 75 штук на землях государственного фонда РФ в Лыкошинском участковом лесничестве Бологовского  района Тверской  области.

Была установлена личность подозреваемого в незаконной рубке лесных насаждений. Им оказался неработающий 53-летний житель деревни Корыхново Бологовского района.  У подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли трактор и бензопилу.

Мужчина дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело части 1 статьи 260  УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от ста до двухсот тысяч рублей, сообщает УМВД России по Тверской области

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Метки: незаконная рубка леса уголовное дело умвд россии по тверской области
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Комментарии (4)

  • pessimist 
    Дрова готовил, соседи настучали, полицаям и лесничему - по палке-галке.
    27.05.2017 10:24
    0 | 3

  • tourist 
    Правильно, посадить. Вот если бы 75 мильярдов срубил, орден дали или героя.
    27.05.2017 10:57
    0 | 5

  • 1% 
    вот кто тверские леса рубит! Это вовсе не ватаги "тожероссиян" из среднеазиатских республик, заботливо опекаемые местным минлесом)
    27.05.2017 11:36
    0 | 7

  • god007 
    Черный лесоруб. Нигде не работает. Денег нет. До пенсии далеко. Выпить хочется. Вот и решил подзаработать. Те, кто еще работают в деревнях и селах, отапливают свои жилища цивилизованным способом - газом, дизелем или электричеством. Дровами топить получается дороже. И этот мужчина доказывается это на своем примере.
    27.05.2017 13:41
    2 | 0
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