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В Твери пройдут тренировки по оружейным видам единоборств

27 Мая 2017 10:45
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27 мая Федерация оружейных единоборств России (ФОЕР) проводит в 17 городах Всероссийскую открытую тренировку по оружейным видам единоборств.

В Твери, в рамках всероссийской акции, открытые тренировки для всех желающих проведут клубы единоборств «Белый волк», «Черный носорог» и Тверское отделение Федерации Арнис Эскрима Кали (ФАЭК):

14:00 - 15:30 «Традиционный палочный бой»
15:30 - 17:00 «Основы спортивного ножевого фехтования»

Тренировки пройдут по адресу: ул. Двор Пролетарки, 7, ТЦ «Морозовский», 6 этаж, клуб единоборств «Черный носорог».

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Метки: тренировки по оружейным видам единоборств тверь
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Комментарии (1)

  • 1% 
    "черный носорог" ?? это непатриотично. Что на тверском гербе изображено? Правильно, значит и клуб должен называться "скачущий козел".
    27.05.2017 11:34
    0 | 1
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