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В Твери по дороге домой пропала 36-летняя женщина

В Твери по дороге домой пропала 36-летняя женщина - ТИА
27 Мая 2017 09:13
Автор:

Фоторепортаж

Наталья Кузнецова 1980 года рождения 24 мая  ушла от кинотеатра «Россия» в сторону дома (улица Бобкова) и пропала, сообщает волонтерский  поисково-спасательный отряд "Сова"

Приметы: рост 170 см, овальное лицо, светло-русые волосы, голубые глаза.

Была одета: черная куртка-пуховик, серая футболка, черные джинсы, серые кроссовки.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении женщины, просят сообщить об этом по телефонам: 8-910-646-34-34, 8-904-021-22-14 или 102.

 

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Метки: пропал человек в твери пропал человек
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Комментарии (2)

  • ЧЕПАЕВ 
    Кинотеатра "Россия" ?!
    27.05.2017 09:27
    0 | 0

    • jazz-y 
      Церковь Христа Воскресшего - так лучше?

кинотеатр Россия - это уже ближе к народному топониму...
      27.05.2017 09:30
      0 | 0
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