В Твери по дороге домой пропала 36-летняя женщина

Наталья Кузнецова 1980 года рождения 24 мая ушла от кинотеатра «Россия» в сторону дома (улица Бобкова) и пропала, сообщает волонтерский поисково-спасательный отряд "Сова"

Приметы: рост 170 см, овальное лицо, светло-русые волосы, голубые глаза.

Была одета: черная куртка-пуховик, серая футболка, черные джинсы, серые кроссовки.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении женщины, просят сообщить об этом по телефонам: 8-910-646-34-34, 8-904-021-22-14 или 102.