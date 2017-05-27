Две тверичанки попали в сотню "самых горячих участниц MISS MAXIM 2017"

«Miss MAXIM» — конкурс красоты, который традиционно проводится журналом. В конкурсе могут принять участие все девушки старше 18-ти лет, живущие в России.

Две тверичанки - Юлия Щербакова и Виктория Химий - вошли в ТОП-100 конкурса. По результатам кастинга 20 июня из сотни лучших редакция выберет 10 финалисток и проведёт фотосессию для сентябрьского номера MAXIM.

Финал Miss MAXIM 2017 пройдёт 6 июля. На финале жюри выберет победительницу. Она получит корону, подарки от спонсоров и обложку, а остальные финалистки — просто подарки от спонсоров и фото на страницах журнала.

На первый вопрос анкеты конкурса "Почему именно ты должна оказаться на обложке MAXIM?", тверичанки ответили:

Виктория:

- Потому ,что каждая девушка мечтает быть на обложке замечательного журнала. Это счастье, читать журнал и видеть себя на обложке. Все девушки достойны победы, каждая хороша по-своему.

Юлия:

- Это моя мечта,а мечты должны сбываться;)

Подробнее - по ссылке.