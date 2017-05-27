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Две тверичанки попали в сотню "самых горячих участниц MISS MAXIM 2017"

Две тверичанки попали в сотню "самых горячих участниц MISS MAXIM 2017" - ТИА
26 Мая 2017 21:51
Автор:

«Miss MAXIM» — конкурс красоты, который традиционно проводится журналом. В конкурсе могут принять участие все девушки старше 18-ти лет, живущие в России. 

Две тверичанки - Юлия Щербакова и Виктория Химий - вошли в ТОП-100 конкурса. По результатам кастинга 20 июня из сотни лучших редакция выберет 10 финалисток и проведёт фотосессию для сентябрьского номера MAXIM.

Финал Miss MAXIM 2017  пройдёт 6 июля. На финале жюри выберет победительницу. Она получит корону, подарки от спонсоров и обложку, а остальные финалистки — просто подарки от спонсоров и фото на страницах журнала.

На первый вопрос анкеты конкурса "Почему именно ты должна оказаться на обложке MAXIM?", тверичанки ответили:
Виктория:
- Потому ,что каждая девушка мечтает быть на обложке замечательного журнала. Это счастье, читать журнал и видеть себя на обложке. Все девушки достойны победы, каждая хороша по-своему.
Юлия:
- Это моя мечта,а мечты должны сбываться;)
Подробнее - по ссылке. 

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Метки: конкурс красоты тверичанки на конкурсе красоты
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Комментарии (7)

  • Инокентий 
    ...Потому ,что каждая девушка мечтает быть на обложке замечательного журнала...  Вот такие мечты... Стыдоба!
    26.05.2017 22:00
    1 | 5

  • sp911 
    Огонь самки.!.
    26.05.2017 22:24
    2 | 0

  • Proletary 
    В каком месте на планете ты хотела бы жить, если бы это не зависело от денег и прочего?
Таиланд-райский уголок.
    26.05.2017 22:32
    0 | 4

    • horton 
      Это Вы по ссылке сходили?
Вопрос не на много лучше ответа?)
      26.05.2017 23:02
      0 | 1

      • Proletary 
        Хортон, мне ужасно стыдно, но я по обеим ссылкам сходил. Нормальные вопросы для фотомоделей, не матан.
        26.05.2017 23:32
        0 | 0

  • Proletary 
    М11 опасносте!!11
Компания Hyperloop One, которая занимается технологией высокоскоростных перевозок, рассматривает маршрут Москва — Санкт-Петербург как один из возможных проектов в России. Об этом сообщает РИА Новости.
В 2017 году компания выберет первые три проекта для реализации в мире, в их число может войти российский.
    Прикрепленные изображения:
    26.05.2017 23:54
    0 | 0

  • Dobry кrtek 
    "Две тверичанки попали в сотню "самых горячих участниц MISS MAXIM 2017"... Я не понял, мы должны радоваться или нет тому, что очередные безмозглые сиськожопы куда-то там попали?) Второе. Если не отклячивать свою задницу, не выпячивать сиськи, не делать сосущие движения губами, то жизнь считается не удавшейся?)
    Прикрепленные изображения:
    27.05.2017 00:43
    0 | 1
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