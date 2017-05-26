В Твери водитель иномарки врезался в столб и вылетел на тротуар

ДТП произошло вечером 26 мая на улице Скворцова-Степанова в Твери.
По предварительной иформации, водитель Chevrolet Lacetti при движении в сторону улицы Горького не справился с управлением, вылетел на тротуар и врезался в опору электроосвещения. Фото опубликовал в сообществе "Подслушано у водителей. Тверь" Алексей Геенко.
Как пояснили ТИА в пресс-службе ГИБДД, в ДТП никто из людей не пострадал. Причины ДТП выясняются.
Комментарии (1)
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dekla
26.05.2017 22:27
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