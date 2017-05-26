В Тверской области пропал 74-летний пенсионер

74-летний Николай Васильевич Комендантов пропал 25 мая. Ушел из дома около 16:00 в поселке Горицы Кимрского района и до сих пор не вернулся.

Всех, кто обладает информацией о нем, звонить по телефонам 8 800 700 54 52, или 102.