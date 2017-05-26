Судебные приставы изъяли у уличных торговцев очки, текстиль и овощи

Сотрудники департамента потребительского рынка и рекламы администрации Твери совместно с управлением Федеральной службы судебных приставов провели очередной рейд по объектам потребительского рынка. В ходе мероприятия выявлялись неплательщики административных штрафов, назначенных за осуществление несанкционированной торговли, как сообщает пресс-служба администрации города.
Всего во время рейда сотрудники проверили 8 неплательщиков (все физические лица). Судебные приставы изъяли 1 500 единиц продукции, находившейся в обороте несанкционированной торговли: текстильные изделия, очки, хозяйственные товары и т.д. Также у торговца, устроившего развал прямо на тротуаре, изъята плодово-овощная продукция.
Все изъятое имущество должники могут выкупить у судебных приставов в течение 10 дней, в противном случае оно будет реализовано. Вырученные от продажи арестованного имущества деньги поступят в бюджет города Твери в счет погашения административных штрафов. Данные рейды будут продолжены в еженедельном режиме.
Штрафы за нарушения в сфере торговли налагаются административной комиссией города Твери на основании протоколов, составленных департаментом потребительского рынка и рекламы и другими подразделениями администрации города. По закону нарушителю даётся двухмесячный срок для оплаты. Если этот срок истёк, а штраф так и не погашен, нарушитель считается неплательщиком, и материалы в его отношении передаются в службу судебных приставов для принудительного взыскания штрафа. Кроме того, по каждому штрафу нарушителю может грозить административный арест до 15 суток или принудительные работы.
Комментарии (3)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Leo-L
26.05.2017 20:49
0
|
1