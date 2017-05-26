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Судебные приставы изъяли у уличных торговцев очки, текстиль и овощи

Судебные приставы изъяли у уличных торговцев очки, текстиль и овощи - ТИА
26 Мая 2017 19:47
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Сотрудники департамента потребительского рынка и рекламы администрации Твери совместно с управлением Федеральной службы судебных приставов провели очередной рейд по объектам потребительского рынка. В ходе мероприятия выявлялись неплательщики административных штрафов, назначенных за осуществление несанкционированной торговли, как сообщает пресс-служба администрации города. 

Всего во время рейда сотрудники проверили 8 неплательщиков (все физические лица). Судебные приставы изъяли 1 500 единиц продукции, находившейся в обороте несанкционированной торговли: текстильные изделия, очки, хозяйственные товары и т.д. Также у торговца, устроившего развал прямо на тротуаре, изъята плодово-овощная продукция.

Все изъятое имущество должники могут выкупить у судебных приставов в течение 10 дней, в противном случае оно будет реализовано. Вырученные от продажи арестованного имущества деньги поступят в бюджет города Твери в счет погашения административных штрафов. Данные рейды будут продолжены в еженедельном режиме.

Штрафы за нарушения в сфере торговли налагаются административной комиссией города Твери на основании протоколов, составленных департаментом потребительского рынка и рекламы и другими подразделениями администрации города. По закону нарушителю даётся двухмесячный срок для оплаты. Если этот срок истёк, а штраф так и не погашен, нарушитель считается неплательщиком, и материалы в его отношении передаются в службу судебных приставов для принудительного взыскания штрафа. Кроме того, по каждому штрафу нарушителю может грозить административный арест до 15 суток или принудительные работы.

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Метки: администрация твери незаконная торговля
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Комментарии (3)

  • NoName69 
    Не от хорошей жизни люди встают за прилавок, копеечка но их.
    26.05.2017 20:36
    0 | 0

  • Инокентий 
    департамент РЕКЛАМЫ АДМИНИСТРАЦИИ?! Кого мы только не кормим...
    26.05.2017 20:40
    0 | 1

  • Leo-L 
    И ентот департамент год назад мне мозг выносил за вывеску, грозил миллионным штрафом, якобы моя вывеска не вписывается в дизайн. А на первом фото вывески вписываются в "дизайн" интересно? По моему, даже развал более органично дополняет инфраструктуру местности.
    26.05.2017 20:49
    0 | 1
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