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12 школьных команд приняли присягу юнармейцев в Твери

12 школьных команд приняли присягу юнармейцев в Твери - ТИА
26 Мая 2017 18:32
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12 команд из различных школ приняли присягу юнармейцев на торжественном мероприятии около стелы «Город воинской славы» Об этом сообщает пресс-служба администрации города. 

С прошлого года в России работает всероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия». Ежегодно в него вступают тысячи школьников. Новыми членами движения стали победители районных этапов военно-спортивной игры «Орлёнок». Ребятам выдали отличительные знаки юнармейца – красные береты и значки, после чего они принесли присягу юнармейскому движению.

Потом школьники отправились в детский оздоровительный лагерь «Чайка», где состоится финал соревнований. За победу будут бороться 12 команд – по три отряда от каждого района города. Команды по 12 человек сформированы из учащихся 8 и 10-х классов школы.

Заволжский район:

МБОУ СОШ № 17, МБОУ СОШ № 34, МОУ СОШ № 50.

Московский район:

МОУ «Гимназия № 10», МОУ СОШ № 39 г. Твери, МОУ СОШ № 43.

Пролетарский район:

МОУ СОШ № 1, МБОУ СШ № 19, МОУ СОШ № 52.

Центральный район:

МОУ «Гимназия № 12», МОУ СОШ № 14, МБОУ СОШ № 42.

Во время соревнований ребята будут состязаться в таких дисциплинах, как военизированная эстафета, смотр строя и песни, спортивные соревнования по стрельбе, плаванию, кроссу, силовой подготовке. Также пройдут конкурсы боевых листков и патриотической песни. Завершение военно-спортивной игры «Орлёнок» состоится в понедельник, 29 мая.

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Метки: юнармейцы в твери орленок. спортивная игра орленок администрация города твери
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Комментарии (2)

  • леха мамонтов 
    ЕДРЕСЯТЫ
    26.05.2017 19:45
    0 | 1

  • sgajatkvk3922 
    Народ, сoврeмeнный oбрaз жизни убивaет нaс: тoксичнaя срeдa, нeздоровaя eдa, трансжиры и кaнцерогены, aлкoголь и курeниe и многoe другоe приводит к накoплeнию TOКCИНOВ и ПAPAЗИTOВ в нашeм организмe. Нeдaвно oбнаружили что причиной рaковых oпухолeй и 93% смeртельных болeзней - тoксины и пaрaзиты внутри нас. Вoт почитайтe как с ними бороться ---  http://upl.pp.ua/eda
    26.05.2017 20:02
    0 | 0
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