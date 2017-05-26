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Молодые бизнесмены, спортсмены и общественники открыли студентам Тверского политехнического колледжа секрет успеха

Молодые бизнесмены, спортсмены и общественники открыли студентам Тверского политехнического колледжа секрет успеха - ТИА
26 Мая 2017 17:35
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Фоторепортаж

26 мая на базе Тверского политехнического колледжа прошёл круглый стол «Территория успеха как вектор развития молодёжи». На встрече студенты колледжа специальностей «Компьютерные системы и комплексы», «Технология машиностроения», «Наладчик аппаратного и программного обеспечения» и других могли задать вопросы молодым бизнесменам, спортсменам и общественникам и узнать - как добиться успеха и проявить себя в современном обществе. Модерировали беседу сотрудники колледжа.

Собственную историю успеха от проектов по информационной безопасности до должности молодёжного министра безопасности Тверской области Сергей Потрубач. Об операционной системе «Unikid» для детей рассказал один из её создателей Гарри Асрян. Большой интерес вызвала история Николая Романенко - руководителя проекта «Подари дрова». О важности спорта в воспитании личностных качеств рассказал мастер спорта международного класса по лёгкой атлетике дискобол Богдан Пищальников. 

Использовать спорт для личностного роста рекомендовал и ведущий специалист-эксперт ТРО "Кибердружина" Сергей Большаков, который сам долгое время занимался карате и считает, что единоборства воспитывают в человеке упорство, терпение и смирение. Его речь в целом была посвящена социальному проектированию.

- Этот механизм способствует росту как личных, так и профессиональных качеств. Сам я с того момента, как стал студентом и занялся информационными технологиями, участвовал в различных проектах и конкурсах на областном, федеральном и даже международном уровне. Сейчас можно предложить по-настоящему интересный проект, получить грант и открыть свой бизнес.

По словам Большакова, это не только позволит молодёжи реализовать себя и заработать деньги. Новый бизнес и новые рабочие места - это поступления в региональный бюджет и остановка оттока рабочей силы, что способствует развитию города и области. 

Главное, о чём говорили выступающие - нужно любить своё дело и стремиться к успеху. Хороший специалист, который имеет серьёзную базу и не перестаёт повышать свою квалификацию - никогда не останется без работы и всегда сможет себя реализовать.

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Метки: тверской политехнический колледж развитие молодёжи кибердружина в твери
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Комментарии (20)

  • Proletary 
    Секрет успеха - попил бюджета, как показывает опыт выступивших. И незачем студентов от учебы отвлекать.
    26.05.2017 17:51
    0 | 6

    • sgajatkvk3922 
      Народ, сoврeмeнный oбрaз жизни убивaет нaс: тoксичнaя срeдa, нeздоровaя eдa, трансжиры и кaнцерогены, aлкoголь и курeниe и многoe другоe приводит к накoплeнию TOКCИНOВ и ПAPAЗИTOВ в нашeм организмe. Нeдaвно oбнаружили что причиной рaковых oпухолeй и 93% смeртельных болeзней - тoксины и пaрaзиты внутри нас. Вoт почитайтe как с ними бороться ---  http://upl.pp.ua/eda
      26.05.2017 20:02
      0 | 0

  • Dobry кrtek 
    Почему не присутствовала молодёжный министр здравоохранения с фотовидеоотчётом о своих достижениях?)
    Прикрепленные изображения:
    26.05.2017 17:52
    0 | 5

    • Proletary 
      Она сейчас в ООД линейный ускоритель налаживает, не мешайте человеку.
      26.05.2017 17:55
      0 | 5

  • jazz-y 
    ...веселые, заинтересованные, успешные лица...
    26.05.2017 17:57
    0 | 7

    • Proletary 
      Еще бы, такую дичь слушать. Не блюют, и то хорошо.
      26.05.2017 18:01
      0 | 6

    • Dobry кrtek 
      Дискобол...Пи..обол...Странная какая-то рифма получается.) 
Метаешь диск умело ты? 
Так не просиживай же в колледже порты!
      26.05.2017 18:05
      0 | 4

  • Uylo_Yobannen 
    "Публициста Ивана Давыдова, как человека, к российской власти относящегося без особых симпатий, все ее действия, связанные с так называемой молодежной политикой, очень радуют. Ведь в лучшем для власти случае они способны молодежи показать, что во власти — унылые, скучные, неумные люди, иметь дело с которыми — немного стыдно. В худшем же случае эти действия способны лишь политизировать молодежь и заставить задуматься о перспективах смены этой унылой власти". 

https://www.znak.com/2017-05-26/pionery_videoblogery_i_fanernyy_reyhstag_kuda_idet_molodezhnaya_politika_kremlya
    26.05.2017 18:04
    0 | 6

    • Proletary 
      Он вообще отлично пишет, язык хороший и с юмором полный порядок. Жаль, страницу в ЖЖ он забросил, там настоящие шедевры были.
http://ivand.livejournal.com/1785321.html
В ответ на очередной пакет санкций со стороны ЕС и США президент России издал указ, согласно которому каждый житель страны должен самостоятельно выколоть себе один глаз.
84 процента россиян однозначно одобрили новое распоряжение руководства страны.
- Не понимаю, как я раньше жила с двумя глазами, это тяжелое и неудобное излишество, - пишет в своей новой колонке на сайте "Костоломской правды" журналистка Ульяна Стойбеда.
- Давно пора было избавиться от двуглазости, навязанной нам Западом, - уверен политолог Сергей Мраков. Специалист также отметил, что важная составляющая решения - его предельная демократичность, поскольку каждый россиянин может свободно выбрать, какой именно глаз выколоть - левый или правый.
Философ Александр Бякин заявил, что одноглазость - это коренная евразийская ценность, и что великий полководец Субедей-багатур именно потому смог привить на Калке русским князьям вкус к подлинному евразийству, что был крив на один глаз.
Кроме того, многие эксперты заявляют, что теперь отечественное производство моноклей получит мощный импульс для опережающего развития.
      26.05.2017 18:19
      0 | 5

    • Proletary 
      Полез и не удержался, начал все подряд читать
Смерть гимнософиста.
- Это что? – святой Петр с изумлением посмотрел на мятую бумажку, которую протянул благообразный старичок. – Опять небось справка о праведности из РПЦ? Ну не действуют у нас кирюхины грамоты, устал я говорить. Устал.
- Да ну, какие справки. Я тут просто набросал, пока летел. Чтоб время не терять.
- Что набросали?
- Гимн.
- Акафист? Или что?
- Гимн. Гимн Царствия небесного.
Петр надел на нос потертые очки и начал читать с середины:

Гордись, обитатель небесного рая,
Теперь ты спасен, и прославлен в веках.
Одна ты на небе, одна ты такая, 
Хранимая богом страна в облаках!
Славься Спаситель наш и Богородица,
Славься седой охранитель ключей!
Партия праведных к небу возносится
В ясном сиянии светлых лучей.

- А вы, собственно, кто? – спросил изумленный Петр.
- Вы что, не узнали?
- А, ну да, так вам и не сюда, собственно, - пробормотал Петр, нащупывая под столом кнопку сброса.
Почувстовав, как облако уходит из под ног и увидев внизу разверстую багровую пропасть, старичок вздохнул, достал из кармана блокнот, и начал торопливо записывать:

Сквозь дыры в земле ад сияет нам ярко,
И дьявол великий нам путь озарил!
Министр и премьер, хлебороб и доярка, -
Здесь хватит на всех сковородок и вил.
Славься подземное наше узилище…
      26.05.2017 18:30
      0 | 4

      • MikeH 
        Аааа блин порвало нафиг! :-))))
        26.05.2017 18:43
        0 | 2

  • Dobry кrtek 
    Такой в тёмном переулке и бритвой по глазам сможет...
    Прикрепленные изображения:
    26.05.2017 18:06
    0 | 5

  • MikeH 
    Романенко знаю лично. 
Большаков смачно подтвердил мое мнение об его умственных способностях. 
Любопытно, в этот раз позвонят мне? А то прошлый раз кибердружиннички сильно перепугались и мне звонили с рассказами какие они хорошие.
А я скажу так: людей которые заявляют о написании своей операционки не имея за спиной пару вагонов денег надо сразу спускать с лестницы. Ибо что тупость, что шарлатанство - в данном случае одинаково не стоят затрачиваемого времени.
    26.05.2017 18:36
    0 | 5

    • Proletary 
      Твери нужна своя BolgenOS и свой антивирус Попова, то есть Большакова.
      26.05.2017 19:01
      0 | 4

  • russs 
    У ТИА настолько талантливый фотограф, что текст становится ненужным. Как говорится, "вместо тысячи слов":
    Прикрепленные изображения:
    26.05.2017 18:54
    0 | 5

  • Pripeklo 
    ПРИПЕКЛО все товарищи. И пусть не удивляет мой никнейм - он новый, основной не стану выпаливать тут, а то еще на статью насадят за мысль свою.
Читаю эту НОВОСТЬ, просматриваю аналогичные ей - меня зло пробирает! Почему я, человек, который еба#ит на гадской работенке за 22 тыр рубл, с которыми далеко не убежишь! Почему я должен как Ч%О пить дешевое пиво, играть словно да%н в танки, вместо посещения дорогих ресторанов, клубов, просиживать дорогие гучи в правительстве, давя лыбу в объектив! С моей зарплатой могу позволить только пиво и танки!  Что надо сделать для попадания в такие тусовки??? Как пильнуть бюджет? НЬЮСОВЦЫ! Давайте соберемся к губернатору на поклон! Почему мы живем бомжами, наше счастье оставить комент под новостью, которые кроме нас никто не читает вообще! Давайте закроем такие организации нафиг! Пусть идут работать на заводы, охранниками, переоденуться в простую одежду как у нас с вами! Пусть жрут до дерьмо как у нас на столе! Отнять все их Италии, Заграницы, Виллы - пусть их радость будет как у нас, сранных обывателей - писать коменты! Забрать абонименты на дорогие спорт залы - пусть станут такими же уебка#и обрюзглыми! Бесит с$ка! Соберуться сопляки, лямы наломают в карманы, новости про них пишут. Почему про меня никто не пишет???? Могу тоже сесть за стол с умным хлебальником! Давайте родные - собермся к царбю с поклоном, давайте больше срать в такие новости для привлечение внимание! Пока они по курортам ляхи греют будем им срать в каменты! У нас есть на это время - надо его тратить с пользой! Не только про таких упырков - про всех молодых элит нашего города! Бесит все, сил нет так жить, уналя жизнь такнами пивом каментами. Бесит н%][! Из-за таких себя полным чмохом ощущаешь. В пи;ду товарищи!
    26.05.2017 19:40
    0 | 2

    • Uylo_Yobannen 
      Ура!
      26.05.2017 19:44
      0 | 2

  • horton 
    Второй день не могу понять, что за проект такой «Подари дрова»???
Вроде, 21 век на дворе... Или это подарок, как раритет и в качестве ознакомления, тем, кто печку в глаза не видел???
А можа такой утонченный намек на "светлое будущее" для всех, в особенности для жителей многоэтажек с центральным отоплением?
    26.05.2017 20:15
    0 | 0

    • Proletary 
      Не благодарите
      Прикрепленные изображения:
      26.05.2017 20:28
      0 | 0

      • horton 
        Все таки для сугрева...)
        26.05.2017 20:37
        0 | 0
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