Молодые бизнесмены, спортсмены и общественники открыли студентам Тверского политехнического колледжа секрет успеха

26 мая на базе Тверского политехнического колледжа прошёл круглый стол «Территория успеха как вектор развития молодёжи». На встрече студенты колледжа специальностей «Компьютерные системы и комплексы», «Технология машиностроения», «Наладчик аппаратного и программного обеспечения» и других могли задать вопросы молодым бизнесменам, спортсменам и общественникам и узнать - как добиться успеха и проявить себя в современном обществе. Модерировали беседу сотрудники колледжа.

Собственную историю успеха от проектов по информационной безопасности до должности молодёжного министра безопасности Тверской области Сергей Потрубач. Об операционной системе «Unikid» для детей рассказал один из её создателей Гарри Асрян. Большой интерес вызвала история Николая Романенко - руководителя проекта «Подари дрова». О важности спорта в воспитании личностных качеств рассказал мастер спорта международного класса по лёгкой атлетике дискобол Богдан Пищальников.

Использовать спорт для личностного роста рекомендовал и ведущий специалист-эксперт ТРО "Кибердружина" Сергей Большаков, который сам долгое время занимался карате и считает, что единоборства воспитывают в человеке упорство, терпение и смирение. Его речь в целом была посвящена социальному проектированию.

- Этот механизм способствует росту как личных, так и профессиональных качеств. Сам я с того момента, как стал студентом и занялся информационными технологиями, участвовал в различных проектах и конкурсах на областном, федеральном и даже международном уровне. Сейчас можно предложить по-настоящему интересный проект, получить грант и открыть свой бизнес.

По словам Большакова, это не только позволит молодёжи реализовать себя и заработать деньги. Новый бизнес и новые рабочие места - это поступления в региональный бюджет и остановка оттока рабочей силы, что способствует развитию города и области.

Главное, о чём говорили выступающие - нужно любить своё дело и стремиться к успеху. Хороший специалист, который имеет серьёзную базу и не перестаёт повышать свою квалификацию - никогда не останется без работы и всегда сможет себя реализовать.