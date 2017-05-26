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В Тверской области ревнивец пять раз ударил своего соперника ножом

26 Мая 2017 16:54
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В январе 2017 года мужчина из за ревности набросился на своего гостя, ударил его кулаком в лицо. Затем взял со стола нож ударил им потерпевшего в плечо, шею, левую лопатку, воткнул нож в подмышку и поясницу. У потерпевшего было повреждено легкое и толстый кишечник, его здоровью был причинен тяжкий вред.

Свою вину в совершении преступления обвиняемый признал, в содеянном раскаялся, в момент ознакомления с материалами уголовного дела им заявлено ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства, которое судом было удовлетворено.

 Спировский районный суд Тверской области назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев колонии общего режима.

 

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Метки: приговор суда поножовщина тверская область криминал
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Комментарии (3)

  • Uylo_Yobannen 
    Мужичка зарезал я, да и тебя хотел.
Только, видно, между нами ангел пролетел.
    Прикрепленные видео:
    Прикрепленное видео
    26.05.2017 17:27
    0 | 2

  • hatamoto san 
    надо было еще и нож в подмышку воткнуть, чтобы прочувствовал полностью и раскаялся еще больше...
    26.05.2017 17:27
    1 | 0

  • sgajatkvk3922 
    Народ, сoврeмeнный oбрaз жизни убивaет нaс: тoксичнaя срeдa, нeздоровaя eдa, трансжиры и кaнцерогены, aлкoголь и курeниe и многoe другоe приводит к накoплeнию TOКCИНOВ и ПAPAЗИTOВ в нашeм организмe. Нeдaвно oбнаружили что причиной рaковых oпухолeй и 93% смeртельных болeзней - тoксины и пaрaзиты внутри нас. Вoт почитайтe как с ними бороться ---  http://upl.pp.ua/eda
    26.05.2017 20:02
    0 | 0
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