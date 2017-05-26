В Тверской области ревнивец пять раз ударил своего соперника ножом

В январе 2017 года мужчина из за ревности набросился на своего гостя, ударил его кулаком в лицо. Затем взял со стола нож ударил им потерпевшего в плечо, шею, левую лопатку, воткнул нож в подмышку и поясницу. У потерпевшего было повреждено легкое и толстый кишечник, его здоровью был причинен тяжкий вред.

Свою вину в совершении преступления обвиняемый признал, в содеянном раскаялся, в момент ознакомления с материалами уголовного дела им заявлено ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства, которое судом было удовлетворено.

Спировский районный суд Тверской области назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев колонии общего режима.