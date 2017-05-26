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"Тверь Водоканал" отремонтирует водопровод на площади Капошвара

26 Мая 2017 16:23
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27 мая 2017 года специалисты предприятия ООО «Тверь Водоканал» (входит в ГК «Росводоканал»)  проведут плановый ремонт участка трубопровода диаметром 200 мм на повороте с проспекта Победы на Тверской проспект в сторону центра.

- Мы  провели необходимые подготовительные для ремонта работы.  На данном участке трубопровода стоит электрический столб. Поэтому предварительно проведение работ было согласовано с городскими электросетями. Специалисты «Горэлектро» привлекут кран для удержания столба во время работ в непосредственной близости от него, а также для обеспечения безопасности ремонта, - рассказала директор по производству ООО «Тверь Водоканал» Светлана Ермолаева.

Сотрудники компании заранее  подготовили все необходимые материалы  для ремонта имеющейся трубы. В случае необходимости участок трубопровода  будет заменен полностью.

На время проведения работ будет ограничено движение автотранспорта на правом повороте с проспекта Победы, ведущем во двор дома №3. Согласование ГИБДД уже получено.

Сегодня будут выставлены дорожные знаки и демонтирована тротуарная плитка. Работы будут вестись без ограничения услуги. По их завершении будет восстановлена технологическая схема подачи воды абонентам. Благоустройство места разрытия будет выполнено в установленные сроки.

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Метки: "тверь водоканал" ремонт водопровода
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Комментарии (3)

  • Proletary 
     Работы будут вестись без ограничения услуги. Это как?
    26.05.2017 17:25
    0 | 1

    • Uylo_Yobannen 
      Через байпас, наверное.
      26.05.2017 18:08
      0 | 1

  • sgajatkvk3922 
    Народ, сoврeмeнный oбрaз жизни убивaет нaс: тoксичнaя срeдa, нeздоровaя eдa, трансжиры и кaнцерогены, aлкoголь и курeниe и многoe другоe приводит к накoплeнию TOКCИНOВ и ПAPAЗИTOВ в нашeм организмe. Нeдaвно oбнаружили что причиной рaковых oпухолeй и 93% смeртельных болeзней - тoксины и пaрaзиты внутри нас. Вoт почитайтe как с ними бороться ---  http://upl.pp.ua/eda
    26.05.2017 20:02
    0 | 0
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