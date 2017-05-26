"Тверь Водоканал" отремонтирует водопровод на площади Капошвара

27 мая 2017 года специалисты предприятия ООО «Тверь Водоканал» (входит в ГК «Росводоканал») проведут плановый ремонт участка трубопровода диаметром 200 мм на повороте с проспекта Победы на Тверской проспект в сторону центра.

- Мы провели необходимые подготовительные для ремонта работы. На данном участке трубопровода стоит электрический столб. Поэтому предварительно проведение работ было согласовано с городскими электросетями. Специалисты «Горэлектро» привлекут кран для удержания столба во время работ в непосредственной близости от него, а также для обеспечения безопасности ремонта, - рассказала директор по производству ООО «Тверь Водоканал» Светлана Ермолаева.

Сотрудники компании заранее подготовили все необходимые материалы для ремонта имеющейся трубы. В случае необходимости участок трубопровода будет заменен полностью.

На время проведения работ будет ограничено движение автотранспорта на правом повороте с проспекта Победы, ведущем во двор дома №3. Согласование ГИБДД уже получено.

Сегодня будут выставлены дорожные знаки и демонтирована тротуарная плитка. Работы будут вестись без ограничения услуги. По их завершении будет восстановлена технологическая схема подачи воды абонентам. Благоустройство места разрытия будет выполнено в установленные сроки.