В Твери не работает светофор на пересечении наб. реки Лазури и Смоленского переулка

26 мая произошло отключение электроэнергии на светофорном объекте, расположенном на пересечении наб. реки Лазури и Смоленского переулка.

Уважаемые участники дорожного движения, будьте осторожны, при проезде перекрестка руководствуйтесь требованиями дорожных знаков или сигналами регулировщика. Госавтоинспекция проинформировала организацию, отвечающую за содержание светофорного объекта. Неполадки будут устранены в ближайшее время.