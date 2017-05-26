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В Твери пройдёт встреча родителей близнецов, двойняшек и тройняшек

26 Мая 2017 13:29
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28 мая, с 10:30 до 12:30 в Твери состоится ежегодная встреча родителей близнецов , двойняшек и тройняшек. В этот раз местом встречи будет Горсад, поляна за каретой.

В программе встречи :
- знакомство,
- живое общение,
- обмен опытом,
- развлекательная программа для детей,
- пикник на траве (приносим с собой угощения),
- фото на память.

Мероприятие организовано группой "Двойняшки, близняшки, тройняшки Твери" при поддержке АНО "От мамы к маме" и Городского сада Твери.

 

 

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Метки: двойняшки тройняшки близнецы горсад
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Комментарии (5)

  • romich 
    Упоротые слингухи продолжают продавливать новость.
    26.05.2017 14:45
    0 | 2

  • Dobry кrtek 
    Оголтелые сектантки-солнцеедки и ветрожуйки). Не пойду.
    26.05.2017 15:44
    0 | 0

    • horton 
      У Вас и у romich-а 100% нет брата-близнеца...)
      26.05.2017 15:49
      0 | 0

      • Dobry кrtek 
        "АНО "От мамы к маме". Обмен младенцами законодательно запрещён.
        26.05.2017 16:03
        0 | 0

        • horton 
          Так можа опытом делятся? )))
          Прикрепленные изображения:
          26.05.2017 16:16
          0 | 0
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