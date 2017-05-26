В Твери пройдёт встреча родителей близнецов, двойняшек и тройняшек

28 мая, с 10:30 до 12:30 в Твери состоится ежегодная встреча родителей близнецов , двойняшек и тройняшек. В этот раз местом встречи будет Горсад, поляна за каретой.

В программе встречи :

- знакомство,

- живое общение,

- обмен опытом,

- развлекательная программа для детей,

- пикник на траве (приносим с собой угощения),

- фото на память.

Мероприятие организовано группой "Двойняшки, близняшки, тройняшки Твери" при поддержке АНО "От мамы к маме" и Городского сада Твери.