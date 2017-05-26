В Твери пройдёт встреча родителей близнецов, двойняшек и тройняшек

28 мая, с 10:30 до 12:30 в Твери состоится ежегодная встреча родителей близнецов , двойняшек и тройняшек. В этот раз местом встречи будет Горсад, поляна за каретой.
В программе встречи :
- знакомство,
- живое общение,
- обмен опытом,
- развлекательная программа для детей,
- пикник на траве (приносим с собой угощения),
- фото на память.
Мероприятие организовано группой "Двойняшки, близняшки, тройняшки Твери" при поддержке АНО "От мамы к маме" и Городского сада Твери.
Комментарии (5)
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Dobry кrtek
26.05.2017 15:44
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horton
26.05.2017 15:49
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Dobry кrtek
26.05.2017 16:03
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horton
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26.05.2017 16:16
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