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В тверскую колонию пытались передать банку меда с 25 сим-картами

В тверскую колонию пытались передать банку меда с 25 сим-картами - ТИА
26 Мая 2017 13:30
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В ИК-10 Калининского района предотвратили передачу запрещенных предметов осужденным. Сим-карты для мобильных телефонов были утоплены в банке меда.

24 мая 28-летний житель Твери попытался передать запрещенные в исправительных учреждениях сим-карты в продуктовой передаче. Перед досмотром сотрудники колонии предупредили мужчину об ответственности за передачу запрещенных предметов осужденным.

Несмотря на заверения гражданина в том, что ничего запрещенного в приготовленных продуктах нет, из банки меда изъяли 25 сим-карт. Так как продукты в стеклянной таре в исправительных учреждениях не принимаются, мед находился в пластиковом ведерке из-под майонеза. На дне ведерка и был спрятан полиэтиленовый сверток с сим-картами.

Правонарушитель свою вину признал, в отношении него составили протокол об административном правонарушении по ст. 19.12 КоАП РФ. По этой статье штраф составляет от 3000 до 5000 рублей.

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Метки: запретные передачи в колонию передать в колонии сим-карты
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Комментарии (7)

  • kozlik047 
    За "ноги" жалко было деньги платить, платите штраф :)))))
    26.05.2017 13:43
    0 | 1

  • Green_tea 
    Ну, какие еще симки могли быть в меду - ну, конечно же, пчелайновские )))
    26.05.2017 13:49
    0 | 7

    • horton 
      Да. Пусть теперь тщательнее досматривают передачки с яйцами... курами...)
      26.05.2017 14:12
      0 | 2

    • russs 
      Неправильные пчёлы насобирали неправильного мёда!
      26.05.2017 14:42
      0 | 1

  • russs 
    КольщикЪ! Наколи мне Пятачка!
Рядом: Винни Пуха с братцем Кроликом!
    26.05.2017 14:41
    0 | 2

  • kudimov 
                    Конец моим страданьям и разочарованьям
		И сразу наступает хорошая погода
		Когда тебе или ему, а впрочем все-равно кому
                На зону занесут -  горшочек симок с медом!
    26.05.2017 15:00
    0 | 3

  • Dobry кrtek 
    Лучше и полезнее было бы передать одну симку и 25 баночек мёда...
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    26.05.2017 15:48
    0 | 0
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