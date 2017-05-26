В тверскую колонию пытались передать банку меда с 25 сим-картами

В ИК-10 Калининского района предотвратили передачу запрещенных предметов осужденным. Сим-карты для мобильных телефонов были утоплены в банке меда.
24 мая 28-летний житель Твери попытался передать запрещенные в исправительных учреждениях сим-карты в продуктовой передаче. Перед досмотром сотрудники колонии предупредили мужчину об ответственности за передачу запрещенных предметов осужденным.
Несмотря на заверения гражданина в том, что ничего запрещенного в приготовленных продуктах нет, из банки меда изъяли 25 сим-карт. Так как продукты в стеклянной таре в исправительных учреждениях не принимаются, мед находился в пластиковом ведерке из-под майонеза. На дне ведерка и был спрятан полиэтиленовый сверток с сим-картами.
Правонарушитель свою вину признал, в отношении него составили протокол об административном правонарушении по ст. 19.12 КоАП РФ. По этой статье штраф составляет от 3000 до 5000 рублей.
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Dobry кrtek
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26.05.2017 15:48
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