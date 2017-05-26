Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 самых удобных ипотечных информационных ресурсов банков

Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга ипотечных разделов сайтов коммерческих банков, подготовленного Аналитическим центром «Русипотека».

В ходе проведенного исследования эксперты «Русипотеки» проанализировали целый ряд качественных параметров, сделав выводы о том, в какой степени каждый из анализируемых банковских сайтов обеспечивает пользователям скорость доступа к информации, ее полноту и удобство ее использования, а также удобство общения через сайт банка. По результатам анализа каждому ресурсу была присвоена интегральная оценка, на основе которой банк ранжировался в рейтинге.

Ипотека является одним из ключевых продуктов УРАЛСИБа, в 2016 году объем выданных Банком ипотечных кредитов увеличился в 4 раза по сравнению с 2015 годом. А по итогам первого квартала 2017 года вошел в Топ-15 рейтинга ипотечных банков («Высшая ипотечная лига») Аналитического центра «Русипотека». Ипотечные продукты Банка являются одними из наиболее привлекательных на рынке – в феврале 2017 года УРАЛСИБ вошел в ТОП-5 рейтинга ипотечных кредитов на покупку квартиры в новостройке. В рамках развития ипотечного кредитования банком открыто 22 ипотечных центра в регионах, аккредитовано 1154 застройщика и более 2750 объектов жилья по всей России.

Справка:

Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В» Fitch Ratings,

«B-» Standard&Poor’s и «Caa1» Moody’s Investors Service.

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 мая 2017 года насчитывает: 6 филиалов, 279 точек продаж, 1 505 банкоматов, 520 платежных терминалов и 23 287 POS-терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для 100 банков-партнеров, которая насчитывает более 5 000 банкоматов на всей территории РФ.

Генеральная лицензия Банка России №30 выдана 10.09.2015 г.

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