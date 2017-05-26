Во Ржеве 18-летний парень украл мопед и продал его

В дежурную часть Ржева позвонила 36-летняя местная жительница и рассказала, что неизвестный, взломав замок, проник в сарай, расположенный рядом с её домом, и похитил мопед.

Полицейские обследовали место происшествия, опросили возможных свидетелей, прочесали места возможного сбыта краденого. Эксперты-криминалисты на месте изъяли следы и улики.

В итоге удалось установить лицо, причастное к совершению кражи, и его местонахождение. Подозреваемым оказался 18-летний житель города Ржева. Злоумышленник был задержан и доставлен в дежурную часть полиции, где он дал признательные показания. Как пояснил молодой человек, мопед он продал, а деньги потратил.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». В настоящее время молодой человек находится под подпиской о невыезде.