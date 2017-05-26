Водители «заценили» разметку на песке, но автора "художеств" найти не удалось

Накануне читатель ТИА Олег Токарев прислал видео о том, что на границе Твери и Калининского района на грунтовую дорогу, ведущую в деревню Палкино, нанесли разметку. 26 мая редакция попыталась узнать, чья это инициатива и за чей счет "банкет". В администрации Никулинского сельского поселения нам сказали: "Это не мы!".

- Дорога не наша, и разметка тоже не наша, звоните в администрацию Калининского района, - собеседница из Никулинской администрации шваркнула трубку.

В администрации Калининского района ТИА вовсе сказали, что видео снято не в Калининском районе.

- Да нет там у нас такой дороги, - уверила корреспондента сотрудница администрации. - Не могли у нас такое сделать! Ну надо ж только, на песок где-то разметку нанесли!

Что делать? ТИА поехало в Палкино.

Улица Оснабрюкская, сворачиваем налево к деревне Палкино, и вот она - разбитая песчаная дорога с разметкой. Мало того, что разметку нанесли на песок, так еще ее автор, видимо, был нетрезв: разметка петляет по дороге, огибает ямы, а где-то и вовсе уходит к обочине. Конечно, за ночь и утро автомобилисты изрядно стерли это "художество", но по-прежнему видно, что здесь на славу поработала спецтехника.

ТИА решило спросить у водителей и прохожих, что они думают по этому поводу, как оценивают качество работы.

- Что-то начудили...без комментариев!

- Это не разметка – это недоразумение. Наверное, везли разметочное оборудование на окружную дорогу, вот краска и протекла. Кто ж разметку на песке делает!

- На грунтовую дорогу-то, отлично, молодцы!

- Молодцы! Не знаю, правда, зачем.

- Качественно, хорошо, с разметкой стало гораздо лучше ездить, - совершенно серьезно отвечает водитель.

Прохожий пожилой мужчина, как бы подводя итог всему вышесказанному, заявил: «Я думаю, что всё, что в России делается, всё качественно, всё правильно».

Вернувшись в редакцию, корреспондент ТИА вновь позвонила в дорожный отдел администрации Калининского района. Ответственный за дороги Евгений Евгеньевич пояснил, что ни администрация района, ни администрация Никулинского сельского поселения не рисовала и не просила наносить эту разметку.