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Водители «заценили» разметку на песке, но автора "художеств" найти не удалось

Водители «заценили» разметку на песке, но автора "художеств" найти не удалось - ТИА
26 Мая 2017 12:38
Автор:

Фоторепортаж
Видео

Накануне читатель ТИА Олег Токарев прислал видео о том, что на границе Твери и Калининского района на грунтовую дорогу, ведущую в деревню Палкино, нанесли разметку. 26 мая редакция попыталась узнать, чья это инициатива и за чей счет "банкет". В администрации Никулинского сельского поселения нам сказали: "Это не мы!".

- Дорога не наша, и разметка тоже не наша, звоните в администрацию Калининского района, - собеседница из Никулинской администрации шваркнула трубку.

В администрации Калининского района ТИА вовсе сказали, что видео снято не в Калининском районе.

- Да нет там у нас такой дороги, - уверила корреспондента сотрудница администрации. - Не могли у нас такое сделать! Ну надо ж только, на песок где-то разметку нанесли!

Что делать? ТИА поехало в Палкино.

Улица Оснабрюкская, сворачиваем налево к деревне Палкино, и вот она - разбитая песчаная дорога с разметкой. Мало того, что разметку нанесли на песок, так еще ее автор, видимо, был нетрезв: разметка петляет по дороге, огибает ямы, а где-то и вовсе уходит к обочине. Конечно, за ночь и утро автомобилисты изрядно стерли это "художество", но по-прежнему видно, что здесь на славу поработала спецтехника.

ТИА решило спросить у водителей и прохожих, что они думают по этому поводу, как оценивают качество работы. 

- Что-то начудили...без комментариев!

- Это не разметка – это недоразумение. Наверное, везли разметочное оборудование на окружную дорогу, вот краска и протекла. Кто ж разметку на песке делает!

- На грунтовую дорогу-то, отлично, молодцы!

- Молодцы! Не знаю, правда, зачем.

- Качественно, хорошо, с разметкой стало гораздо лучше ездить, - совершенно серьезно отвечает водитель.

Прохожий пожилой мужчина, как бы подводя итог всему вышесказанному, заявил: «Я думаю, что всё, что в России делается, всё качественно, всё правильно».

Вернувшись в редакцию, корреспондент ТИА вновь позвонила в дорожный отдел администрации Калининского района. Ответственный за дороги Евгений Евгеньевич пояснил, что ни администрация района, ни администрация Никулинского сельского поселения не рисовала и не просила наносить эту разметку.

Видео по теме

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Метки: разметка на грунтовку палкино
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Комментарии (3)

  • Ferapont 
    Запасся семками.
Жду энту новость в изложении федеральных каналов..
∙
ПЫСЫ. Ну и про пухнущий (или дурно пахнущий) рейтинг чуть опосля..
    26.05.2017 12:50
    1 | 5

    • Proletary 
      В репортаже нет слова "залупа". Не взлетит.
      26.05.2017 14:39
      0 | 4

  • NPC 
    Да уже объяснили, кисточку они расписывали. не более того.
    26.05.2017 14:42
    0 | 2
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