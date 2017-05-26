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В Тверской области "Сапсан" насмерть сбил человека

26 Мая 2017 11:24
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26 мая утром около 6:30 на 516 километре около станции Редкино скоростной поезд «Сапсан» Москва - Санкт-Петербург сбил человека.

Тверской межрайонный транспортный прокурор Матвей Степанов рассказал ТИА, что молодой человек переходил железнодорожные пути в неположенном месте.

- Личность молодого человека устанавливается, о происшествии сообщил машинист поезда. Минимальная скорость "Сапсана" на этом участке 140 километров в час, поэтому применить экстренное торможение было невозможно.

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Метки: "Сапсан" сбил человека ЧП на железнодорожных путях под колесами "Сапсана" погиб человек
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Комментарии (3)

  • 1% 
    с какой целью убиенный бродил по железке? там нет перехода или это очередное отрицание реальности, как и везде в жизни россиян?
    26.05.2017 12:00
    0 | 5

  • blkm 
    Сотни погибших с начала эксплуатации, а на систему безопасности денег не нашлось.
    26.05.2017 12:09
    2 | 5

  • Торопов 
    В Терешкино под Торжком, где на днях кто-то под электричку попал, тоже нужно делать "систему безопасности" очередную? Или лучше прийти к логическому выводу о необходимости смотреть по сторонам перед переходом путей, желательно трезвым взглядом.
    26.05.2017 14:47
    2 | 2
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