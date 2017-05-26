В Тверской области "Сапсан" насмерть сбил человека

26 мая утром около 6:30 на 516 километре около станции Редкино скоростной поезд «Сапсан» Москва - Санкт-Петербург сбил человека.
Тверской межрайонный транспортный прокурор Матвей Степанов рассказал ТИА, что молодой человек переходил железнодорожные пути в неположенном месте.
- Личность молодого человека устанавливается, о происшествии сообщил машинист поезда. Минимальная скорость "Сапсана" на этом участке 140 километров в час, поэтому применить экстренное торможение было невозможно.
Комментарии (3)
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Торопов
26.05.2017 14:47
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