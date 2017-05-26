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Тверская область закупит вертолет для перевозки тяжелобольных пациентов и экстренной помощи

26 Мая 2017 11:26
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В 2017 году Тверская область получит федеральную субсидию на увеличение объемов санитарных авиаперевозок. Это стало возможным благодаря участию региона в федеральном приоритетном проекте «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации», сообщает пресс-служба правительства области.

В регионе невысокая плотность населения, поэтому принято решение развивать санавиацию, чтобы ускорить время доставки больных, нуждающихся в срочной медицинской помощи, в том числе с мест ДТП, до медучреждений. Вместе с МЧС договорились в этом году сделать несколько круглосуточных вертолетных площадок, которые будут находиться рядом с центральными районными больницами. В настоящее время идут работы по созданию взлетно-посадочных площадок в Торопецком и Западнодвинском районах. В дальнейшем запланировано появление таких площадок во всех отдаленных районах области.

На развитие санавиации Тверской области из федерального бюджета выделено почти 42 млн рублей, из областного бюджета – 4,9 млн рублей. На эти деньги, в том числе, закупят вертолет, который будет базироваться в аэропорту Змеево, в 20 км от областной клинической больницы. Ежегодное количество вылетов для эвакуации пациентов увеличится до 150 в год.

В настоящее время служба санитарной авиации Верхневолжья представлена вертолётом Ка-32А, который эвакуирует пациентов в крупнейшие лечебные учреждения региона — областной перинатальный центр и областную клиническую больницу.

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Метки: санавиация вертолет ка-32 а вертолетная площадка
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Комментарии (3)

  • 1% 
    действительно, как же просто - зачем строить современные медицинские комплексы в районах? лучше еще один подержанный вертолет купим у знакомых депутатов из госдуры (у них модно сейчас на вертолетах летать, на тачках некомильфо) и будем возить избранных холуев в Тверь к врачевателям. Тем более не стоит забывать традиции и духовность безудержной стабильности - я убежден, что скорее Илон Маск отправит обычных сельских жителей на Марс, чем местные толстомордые едарасы на вертолете в тверскую ОКБ)
    26.05.2017 12:08
    1 | 7

    • romich 
      Да легко.  Цимес же не в статусе пациента,  а в использовании вертушки.
      26.05.2017 12:59
      0 | 2

  • MikeH 
    Ну да, это дешевле чем в районах докторишек содержать. И самим если что покататься можно, чтоб по ямам не трястись.
    26.05.2017 14:18
    0 | 1
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