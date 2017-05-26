Тверская область закупит вертолет для перевозки тяжелобольных пациентов и экстренной помощи

В 2017 году Тверская область получит федеральную субсидию на увеличение объемов санитарных авиаперевозок. Это стало возможным благодаря участию региона в федеральном приоритетном проекте «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации», сообщает пресс-служба правительства области.

В регионе невысокая плотность населения, поэтому принято решение развивать санавиацию, чтобы ускорить время доставки больных, нуждающихся в срочной медицинской помощи, в том числе с мест ДТП, до медучреждений. Вместе с МЧС договорились в этом году сделать несколько круглосуточных вертолетных площадок, которые будут находиться рядом с центральными районными больницами. В настоящее время идут работы по созданию взлетно-посадочных площадок в Торопецком и Западнодвинском районах. В дальнейшем запланировано появление таких площадок во всех отдаленных районах области.

На развитие санавиации Тверской области из федерального бюджета выделено почти 42 млн рублей, из областного бюджета – 4,9 млн рублей. На эти деньги, в том числе, закупят вертолет, который будет базироваться в аэропорту Змеево, в 20 км от областной клинической больницы. Ежегодное количество вылетов для эвакуации пациентов увеличится до 150 в год.

В настоящее время служба санитарной авиации Верхневолжья представлена вертолётом Ка-32А, который эвакуирует пациентов в крупнейшие лечебные учреждения региона — областной перинатальный центр и областную клиническую больницу.