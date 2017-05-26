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В Тверской области пройдёт спортивный фестиваль «Зеленый тазик»

26 Мая 2017 10:39
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Со 2 по 4 июня на берегу Тверцы у деревни Прутня Торжокского района  пройдёт 31-й фестиваль спорта и активного отдыха «Зеленый тазик». В программе мероприятия гостей ожидают соревнования, гонки, эстафеты, игры, конкурсы, фильмы , дискотека и многое другое.

Программа:

Для профессионалов и новичков водного туризма:
- гребной слалом
- командная гонка
- гонка на туристических байдарках
- эстафета на SUP досках

Для самых маленьких, но самых значимых:
- играй город

Для всей семьи, для всех активных и спортивных людей:
- Семейная эстафета

Для всех:
Волейбол

Для велосипедистов:
-Кросс-кантри гонка

И в заключение фееричное вечернее шоу:
- показ новых экстремальных фильмов
- награждение победителей

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Метки: зеленый тазик зелёный тазик-2017
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Комментарии (5)

  • horton 
    "показ новых экстремальных фильмов" - это про что?
    26.05.2017 11:24
    0 | 1

    • romich 
      Про любовь на колокольне.
      26.05.2017 12:08
      0 | 1

  • 1% 
    зеленый тазик - это как? кого больше и интенсивнее стошнит?
    26.05.2017 12:16
    0 | 2

    • russs 
      Нет, зелёный тазик, это так:
      Прикрепленные изображения:
      26.05.2017 12:33
      0 | 3

  • zxcvbnm 
    Это продолжение на следующее утро фестиваля Былинный берег?
    26.05.2017 13:15
    0 | 0
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