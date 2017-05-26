В Тверской области пройдёт спортивный фестиваль «Зеленый тазик»

Со 2 по 4 июня на берегу Тверцы у деревни Прутня Торжокского района пройдёт 31-й фестиваль спорта и активного отдыха «Зеленый тазик». В программе мероприятия гостей ожидают соревнования, гонки, эстафеты, игры, конкурсы, фильмы , дискотека и многое другое.
Программа:
Для профессионалов и новичков водного туризма:
- гребной слалом
- командная гонка
- гонка на туристических байдарках
- эстафета на SUP досках
Для самых маленьких, но самых значимых:
- играй город
Для всей семьи, для всех активных и спортивных людей:
- Семейная эстафета
Для всех:
Волейбол
Для велосипедистов:
-Кросс-кантри гонка
И в заключение фееричное вечернее шоу:
- показ новых экстремальных фильмов
- награждение победителей
Комментарии (5)
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zxcvbnm
26.05.2017 13:15
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