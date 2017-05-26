В Тверской области пройдёт спортивный фестиваль «Зеленый тазик»

Со 2 по 4 июня на берегу Тверцы у деревни Прутня Торжокского района пройдёт 31-й фестиваль спорта и активного отдыха «Зеленый тазик». В программе мероприятия гостей ожидают соревнования, гонки, эстафеты, игры, конкурсы, фильмы , дискотека и многое другое.

Программа:

Для профессионалов и новичков водного туризма:

- гребной слалом

- командная гонка

- гонка на туристических байдарках

- эстафета на SUP досках

Для самых маленьких, но самых значимых:

- играй город

Для всей семьи, для всех активных и спортивных людей:

- Семейная эстафета

Для всех:

Волейбол

Для велосипедистов:

-Кросс-кантри гонка

И в заключение фееричное вечернее шоу:

- показ новых экстремальных фильмов

- награждение победителей