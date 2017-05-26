В Твери противорадиационное убежище незаконно принадлежит коммерческой фирме

Прокуратура Московского района Твери проверила объекты и защитные сооружения гражданской обороны: их содержание, использование и принадлежность (собственность).

На ул. Вагжанова, 21 в Твери расположено убежище БУ-3 (противорадиационное укрытие), площадью 1146,4 кв.м. Убежище имеет статус защитного сооружения ГО и относится к объектам федеральной собственности, приватизация которых была запрещена и осуществлялась только по решению Правительства Российской Федерации. Однако, в нарушение требований федерального законодательства, собственником помещения является ОАО «ИСТОК ДЕВЕЛОПМЕНТ».

Для устранения указанных нарушений прокуратура района в суд направил исковое заявление о признании незаконным права собственности ОАО на противорадиационное укрытие и отчуждении имущества в пользу государства.

Московский районный суд Твери исковое заявление прокурора удовлетворил, решение вступило в законную силу.