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В Твери противорадиационное убежище незаконно принадлежит коммерческой фирме

26 Мая 2017 10:00
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Прокуратура Московского района Твери проверила объекты и защитные сооружения гражданской обороны: их содержание, использование и принадлежность (собственность).

На ул. Вагжанова,  21 в Твери расположено убежище БУ-3 (противорадиационное укрытие), площадью 1146,4 кв.м. Убежище имеет статус защитного сооружения ГО и относится к объектам федеральной собственности, приватизация которых была запрещена и осуществлялась только по решению Правительства Российской Федерации. Однако, в нарушение требований федерального законодательства, собственником помещения является ОАО «ИСТОК ДЕВЕЛОПМЕНТ».

Для устранения указанных нарушений прокуратура района в суд направил исковое заявление о признании незаконным права собственности ОАО на противорадиационное укрытие и отчуждении имущества в пользу государства.

Московский районный суд Твери исковое заявление прокурора удовлетворил, решение вступило в законную силу.

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Метки: объекты ГО убежище гражданская оборона
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Комментарии (6)

  • russs 
    Это как? По этому адресу ТЦ Ямской!
    26.05.2017 10:20
    0 | 0

    • mishakozacov 
      Ребят, бросить курить стало действительно легко! Лично я  за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее. На 100% натуральное средство, которое еще и восстановить организм, вообщем ребят советую не затягивать  -  http://smokenosov.blogspot.com
      26.05.2017 10:32
      0 | 0

    • BARBAdos 
      видимо подвал этого здания и является этим самым убежищем. Думаю, что собственнику от того, что его забрали, даже лучше стало - за коммуналку теперь платить меньше будут. 

В свое время жил, на гагарина-2 (рядом с администрацией моск. р-на), там тоже типо-убежище было. В нем освещения не было, постоянно вода стояла, единственное, чем оно подобное сооружение напоминало - это коробки с дозиметрами видимо 50-60-х годов выпуска...
      26.05.2017 10:33
      0 | 0

  • jazz-y 
    "нельзя прикрываться бумажками о собственности, приобретенными явно жульническим путем"
    26.05.2017 10:22
    0 | 1

    • WennDieSoldaten 
      Хорошо хоть не снесли сразу убежище-то :)
Где ж "исток" своих узбеков-то теперь хранить будет?
      26.05.2017 10:38
      0 | 0

  • Proletary 
    Жительница Барнаула Марина Чаузова, баллотирующаяся в депутаты городского собрания, предложила переименовать столицу Алтайского Края в Путинград. По ее мнению, с новым именем город «встанет с колен и начнет всесторонне развиваться».

«И коммунальное хозяйство, и люди добрее станут, и бюджет города будет достаточным», — объяснила политик свою позицию в эфире «Говорит Москва».
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Во что Тверь переименуем: в Медведев или Руденинск?
    26.05.2017 10:28
    0 | 0
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