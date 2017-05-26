В Тверскую область вновь идут заморозки

В грядущие выходные 27-28 мая в Тверской области, не поверите, вновь ПОХОЛОДАЕТ. Видимо, природа не знает, что скоро будет лето: столбики термометра ночью 27 мая опустятся до 3-8 градусов, а днем не будут подниматься выше 15 градусов. В воскресенье будет еще холоднее: ночью 0+5, местами заморозки до -2, днем 9-14 градусов. В понедельник, вторник синоптики обещают потепление до +20, правда, 29 мая ожидаются дождь с грозой, сообщает тверской гидрометеоцентр.