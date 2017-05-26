tvernews.ru
26 мая Пятница :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Тверские спортсмены завоевали четыре медали на всероссийских соревнованиях по прыжкам на батуте

Тверские спортсмены завоевали четыре медали на всероссийских соревнованиях по прыжкам на батуте - ТИА
26 Мая 2017 08:47
Автор:

С 18 по 22 мая в Раменском (Московская область) прошли чемпионат России и Всероссийские соревнования «Надежды России» (2 этап) по прыжкам на батуте. Тверскую область представляли спортсмены "КСШОР № 2".

Во всероссийских соревнованиях «Надежды России»  тверичане Владимир Оганесян и Светлана Скороход,  завоевали четыре медали.

Среди юношей 11-12 лет Владимир занял второе место в прыжках на акробатической дорожке и третье место в прыжках на двойном минитрампе. Светлана увезла с соревнований две бронзы, выступив в аналогичных дисциплинах (АКД и ДМТ) среди девушек 11-12 лет.

В финал в прыжках на акробатической дорожке попал Александр Осминин (юниоры 15-16 лет), где занял седьмое место.

Эти соревнования - этап отбора в сборную команду страны для выступления на первенстве мира, которое пройдет в Софии (Болгария) с 13 по 20 ноября 2017 года. Успешное выступление Владимира и Светланы на втором этапе дает шанс нашим спортсменам попасть в национальную сборную. Конечные результаты будут подведены после проведения третьего этапа, сообщает Комитет по физической культуре и спорту Тверской области

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: прыжки на батуте
Смотрите также:
Комментарии (0)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

История одной Кошки

2017-05-23 09:47
89

По Твери бегал лосёнок: животное погибло

2017-05-25 10:55
86

О чем думал тот, кто делал этот тверской бордюр

2017-05-21 10:59
71

Тверские прохожие на вопрос: "На что похож бордюр?" - хихикали

2017-05-22 13:10
67

Лось от удара вылетел на встречку, подробности смертельной аварии

2017-05-20 14:04
65

Обманули маму - впарили косметические услуги в кредит на 100 тысяч

2017-05-22 14:09
42

Юлия Михайлюк отправилась в очередное путешествие

2017-05-20 09:01
39

Беспредел в Кукольном театре, или Как простые смертные не могут попасть на спектакли

2017-05-24 13:35
36

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100