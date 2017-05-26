Тверские спортсмены завоевали четыре медали на всероссийских соревнованиях по прыжкам на батуте

С 18 по 22 мая в Раменском (Московская область) прошли чемпионат России и Всероссийские соревнования «Надежды России» (2 этап) по прыжкам на батуте. Тверскую область представляли спортсмены "КСШОР № 2".

Во всероссийских соревнованиях «Надежды России» тверичане Владимир Оганесян и Светлана Скороход, завоевали четыре медали.

Среди юношей 11-12 лет Владимир занял второе место в прыжках на акробатической дорожке и третье место в прыжках на двойном минитрампе. Светлана увезла с соревнований две бронзы, выступив в аналогичных дисциплинах (АКД и ДМТ) среди девушек 11-12 лет.

В финал в прыжках на акробатической дорожке попал Александр Осминин (юниоры 15-16 лет), где занял седьмое место.

Эти соревнования - этап отбора в сборную команду страны для выступления на первенстве мира, которое пройдет в Софии (Болгария) с 13 по 20 ноября 2017 года. Успешное выступление Владимира и Светланы на втором этапе дает шанс нашим спортсменам попасть в национальную сборную. Конечные результаты будут подведены после проведения третьего этапа, сообщает Комитет по физической культуре и спорту Тверской области