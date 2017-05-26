В Твери обсудят развитие молодёжи

26 мая в 11:00 Региональный Центр воспитательной работы по направлению «Гражданское и патриотическое воспитание» организует круглый стол «Территория успеха как вектор развития молодёжи» в Тверском политехническом колледже (ул. Индустриальная, 2).

Молодые и успешные представители различных областей деятельности Твери и региона раскроют секрет успеха подрастающему поколению. Поделиться своими секретами на пути к успеху и концепцией восхождения придут молодёжный министр безопасности Тверской области, руководитель проекта «Подари дрова», мастер спорта международного класса, руководитель проекта «Unikid», общественные деятели и руководитель ТРО Киберджружина.