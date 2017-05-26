tvernews.ru
26 мая Пятница :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Твери обсудят развитие молодёжи

25 Мая 2017 20:36
Автор:

26 мая в 11:00 Региональный Центр воспитательной работы по направлению «Гражданское и патриотическое воспитание» организует круглый стол «Территория успеха как вектор развития молодёжи» в Тверском политехническом колледже (ул. Индустриальная, 2).

Молодые и успешные представители различных областей деятельности Твери и региона раскроют секрет успеха подрастающему поколению. Поделиться своими секретами на пути к успеху и концепцией восхождения придут молодёжный министр безопасности Тверской области, руководитель проекта «Подари дрова», мастер спорта международного класса, руководитель проекта «Unikid», общественные деятели и руководитель ТРО Киберджружина.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: центр воспитательной работы гражданское и патриотическое воспитание молодёжи
Смотрите также:
Комментарии (21)

  • Proletary 
    Это копипаста или ТИА решило так надругаться над русским языком?
    25.05.2017 21:05
    0 | 2

  • kudimov 
    Крота туда пригласили бы... В уделенном доступе только, по скайпу и без вэбки.
    25.05.2017 21:15
    1 | 2

    • Proletary 
      "молодёжный министр безопасности Тверской области, руководитель проекта «Подари дрова»"
Так это Крот и есть!
      25.05.2017 21:28
      0 | 2

      • uabumoderoff 
        Нее,он рукоблудитель проекта "наломай дров".
        25.05.2017 21:37
        0 | 2

  • jazz-y 
    а чего без фамилий-то? :)
    25.05.2017 21:18
    0 | 1

    • Proletary 
      Стыдятся. Зашквар же.
      25.05.2017 21:29
      0 | 3

  • protivvsex 
    развитие молодёжи идет правильно, от дров к газу, ну мне так кажется.
    25.05.2017 21:36
    0 | 1

  • Dobry кrtek 
    Действительно, странно, что обезличили успешную мОлодежь... С радостью обнаружил, что полезных министров у нас до .ера и больше!
    Прикрепленные изображения:
    25.05.2017 21:56
    1 | 2

    • Proletary 
      Можно подумать, в наше время в КалМедВузе не было профессиональных комсомольцев.
 — Обратите внимание, Гавриил Ардалионович, о чём думают современные дети.
 — А чё такое? О том же и думают. Сиськи-письки.
 — Да, вы правы, но вы посмотрите, какой динамической любовью к жизни наполнено каждое слово — «Хочу бабу потолще. Коля М.»
      25.05.2017 22:24
      0 | 0

      • Dobry кrtek 
        Были. Одну такую я ласково называл "гнида комсомольская". Сейчас стала старой, страшной, толстой, но при этом осталась не комсомольской, но ...)
P.S. В открытом источнике ( https://vk.com/id142662020 ) нашёл изображение молминистра здравоохранения... Долго думал, сколько медицине осталось до полнейшей деградации...Решил, что не очень долго.)))) Изображения остальных молминистров просматривать не рискнул, ибо слаб здоровьем))))
        Прикрепленные изображения:
        25.05.2017 22:28
        1 | 0

        • horton 
          Ой! А у нее на странице "Место работы" указано другое...
          25.05.2017 23:05
          0 | 0

          • Dobry кrtek 
            А разве молминистр здравоохранения не может жо.. крутить с целью поддержки?))
            25.05.2017 23:24
            0 | 0

            • horton 
              Я к тому, что этим "местом" она гордится больше, чем "креслом министра" )
              25.05.2017 23:29
              0 | 0

        • Proletary 
          Крот, какая же вы сволочь. Я супружеский долг собрался исполнить, и тут такое... "Лаская жену в постели, старайтесь думать о чем-нибудь приятном". Сотрите комментарий и аккаунт, пока Хортон не увидела.
PS Поздно...(((
PPS Навернул еще 150 и подумал - а ведь гармоничная картина складывается. Ей бы еще страпон - и точно министр от Бога. Там, где дни облачны и кратки, родится племя, которому умирать не больно. Не все же Бродского цитировать.
          25.05.2017 23:29
          0 | 0

          • horton 
            Поздно! )
            25.05.2017 23:30
            0 | 0

          • Dobry кrtek 
            Да ладно врать...Не собрался, а понадеялся в мечтах, что когда-нибудь исполнить получится, пусть и с трудом.
            25.05.2017 23:32
            0 | 0

            • Proletary 
              Вот ща обидно было. Мне на юбилей урологи просроченную Виагру подарили, берегу для особого случая. После вашего хамского письма убрал еще лет на 5.
              25.05.2017 23:37
              0 | 0

              • horton 
                Можете смело ее (в-у) передарить! Там еще много фотографиев ))
                25.05.2017 23:43
                0 | 0

              • Dobry кrtek 
                Можете выкинуть. Один хрен не поможет, даже не просроченная.) Даже 500 мг вместо 100 мг  рекомендованных.))))
                25.05.2017 23:45
                0 | 0

                • Proletary 
                  Полез смотреть. 50 мг. Крот, существует ли обратный плацебо-эффект? То есть больному дают лекарство, говоря при этом, что в таблетках говно?
                  26.05.2017 00:02
                  0 | 0

  • tourist 
    Территория успеха и проект «Подари дрова». Это как?
    26.05.2017 00:04
    0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

История одной Кошки

2017-05-23 09:47
89

По Твери бегал лосёнок: животное погибло

2017-05-25 10:55
84

О чем думал тот, кто делал этот тверской бордюр

2017-05-21 10:59
70

Тверские прохожие на вопрос: "На что похож бордюр?" - хихикали

2017-05-22 13:10
67

Лось от удара вылетел на встречку, подробности смертельной аварии

2017-05-20 14:04
65

Обманули маму - впарили косметические услуги в кредит на 100 тысяч

2017-05-22 14:09
42

Юлия Михайлюк отправилась в очередное путешествие

2017-05-20 09:01
39

С Днем Пионерии, господа-товарищи!

2017-05-19 08:35
36

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100