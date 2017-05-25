На научно-техническую конференцию во Ржеве съехались представители 60 промышленных предприятий

25-26 мая на ПАО «Электромеханика» в Ржеве проходит научно-техническая конференция «Специализированное оборудование для современных технологических процессов». В мероприятии принимают участие около 100 представителей российских организаций авиа- и машиностроения, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

Среди почетных гостей конференции – директор департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Министерства промышленности и торговли РФ Михаил Иванов. Своим опытом на конференции делятся ведущие инженеры и другие специалисты предприятия.

Масштабы события ежегодно расширяются. Если в 2014 году «Электромеханика» приняла представителей более 20 предприятий, то в прошлом году их количество выросло до 47. В 2017-м в конференции принимают участие более 60 отраслевых организаций.

В ходе двухдневной работы запланированы экскурсии по производственным цехам «Электромеханики», работа секций «Специализированное термическое оборудование», «Технологическое оборудование для вакуумного литья» и других, доклады на машиностроительную тематику.