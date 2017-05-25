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В Тверской области мужчина угрожал убить сожительницу вилкой

25 Мая 2017 19:19
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43-летняя жительница города Нелидово заявила в полицию об угрозе убийством. Дознаватель выяснил, что они поссорились с сожителем и последний, держа в руке вилку, начал угрожать женщине, сообщает пресс-служба ведомства.

По данному факту в отношении мужчины 1962 года рождения возбуждено уголовное дело по ст. 119 ч. 1 УК РФ «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Сотрудниками полиции проводится проверка.

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Метки: угроза убийством умвд по тверской области
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Комментарии (8)

  • Dobry кrtek 
    Можно ли убить вилкой насмерть? Вот в чём вопрос.
    25.05.2017 19:28
    0 | 1

    • jazz-y 
      "Сотрудниками полиции проводится проверка."
      25.05.2017 19:40
      0 | 3

      • Companero 
        Следственный эксперимент.
        25.05.2017 19:54
        0 | 1

    • Proletary 
      Можно. И, не к теме, очередная назидательная история. В детстве я какое-то время работал санитаром на психбригаде (27-я). 2 брата-близнеца, один отсидел червонец по советской 102-й, другой заболел шизофренией. Встретились братья, нажрались, поругались. Вызвали на неправильное поведение. Приезжаем. 2 качка-гиперстеника, один сидит в позе Доцента, другой стоит на полу раком, в руке двузубая вилка для хлеба (помните такую в советских булочных?) Фельдшер (Кука, ныне покойный) гавтоматычно выбивает вилку ногой, и тут "Доцент" вмешивается: ребяты, это я больной, брата не бейте.
      25.05.2017 20:27
      0 | 1

  • buch 
    Полиции  Нелидово больше заняться нечем?
    25.05.2017 19:46
    0 | 0

  • antiER 
    "...развязали, но вилки попрятали...""
    25.05.2017 20:23
    0 | 2

  • infist 
    Все было по канону, подошел, предложил даме "вилкой в глаз или в жопу раз", дальше ситуация пошла нестандартно.
    25.05.2017 20:28
    0 | 2

  • kudimov 
    Коль мужик рассвирепел - 
Вилкой бьет, мучитель!
Про такого говорят - 
Он плохой сожитель...)
    25.05.2017 20:32
    0 | 5
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