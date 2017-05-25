В Тверской области мужчина угрожал убить сожительницу вилкой

43-летняя жительница города Нелидово заявила в полицию об угрозе убийством. Дознаватель выяснил, что они поссорились с сожителем и последний, держа в руке вилку, начал угрожать женщине, сообщает пресс-служба ведомства.

По данному факту в отношении мужчины 1962 года рождения возбуждено уголовное дело по ст. 119 ч. 1 УК РФ «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Сотрудниками полиции проводится проверка.