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В Твери пройдёт встреча малышей-близнецов

В Твери пройдёт встреча малышей-близнецов - ТИА
Фото: группа "ВСТРЕЧА БЛИЗНЕЦОВ 28 МАЯ В ТВЕРИ"
25 Мая 2017 18:47
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28 мая в Твери состоится третья ежегодная встреча родителей близнецов, двойняшек и тройняшек. Гостей приглашают в горсад, на поляну за каретой. Мероприятие организовано группой "Двойняшки, близняшки, тройняшки Твери" при поддержке АНО "От мамы к маме".

В программе встречи - живое общение и обмен опытом, развлекательная программа для детей, фото на память и общий пикник на траве. С собой для пикника можно принести порезанные и помытые фрукты, печенье, пирожные (лучше без крема и сливок), пироги собственного приготовления, сырную нарезку, свежие овощи, соки, воду, чай в термосе. Также организаторы предлагают взять одноразовую посуду и влажные салфетки. 

Встреча пройдёт 28 мая с 10:30 до 12:30. Группа события - по ссылке, по всем вопросам можно обращаться к координатору Марии Высоковой.

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Метки: встреча близнецов в твери городской сад
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