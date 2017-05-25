На проезде Швейников накрыли наркопритон

Нигде не работающий 36-летний владелец квартиры на проезде Швейников, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, периодически за вознаграждение предоставлял свое жилище наркозависимым гражданам для употребления наркотиков.

На момент визита сотрудников правоохранительных органов, которые проникли в квартиру, помимо хозяина там находилось еще несколько человек. «Гости» тоже неоднократно привлекались к уголовной и административной ответственности за различные преступления, в том числе - связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Хозяин квартиры и его гости находились в привычном состоянии наркотического опьянения. Из наркопритона изъяли одноразовые шприцы, упаковки от лекарственных препаратов. Владелец квартиры признался, что предоставлял свое жилье малознакомым людям в обмен на наркотические средства, которые они приносили с собой.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, – до четырех лет лишения свободы.