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На проезде Швейников накрыли наркопритон

На проезде Швейников накрыли наркопритон - ТИА
25 Мая 2017 17:46
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Нигде не работающий  36-летний владелец квартиры на проезде Швейников, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, периодически за вознаграждение предоставлял свое жилище наркозависимым гражданам для употребления наркотиков.

На момент визита сотрудников правоохранительных органов, которые проникли в квартиру, помимо хозяина там находилось еще несколько человек. «Гости» тоже неоднократно привлекались к уголовной и административной ответственности за различные преступления, в том числе - связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Хозяин квартиры и его гости находились в привычном состоянии наркотического опьянения. Из наркопритона изъяли одноразовые шприцы, упаковки от лекарственных препаратов. Владелец квартиры признался, что предоставлял свое жилье малознакомым людям в обмен на наркотические средства, которые они приносили с собой.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, – до четырех лет лишения свободы.

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Метки: наркопритон наркополицейские
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